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社會 社會焦點 保障人權

睡診所外被趕...街友持刀狂砍醫助　「臉傷裂到右耳」下場慘了

記者鄧木卿／台中報導

台中市64歲許姓男子7月間睡在中區一家診所外面，遭診所助理鐘姓男子好意勸離，7月27日上午又被勸一次，許男因此懷恨在心，趁鐘男不注意時，持美工刀從背後劃傷，造成臉部、後頸部多處刀傷，縫了80多針，台中地檢署調查後依殺人未遂罪嫌將許男起訴。

▲▼許姓男子不滿睡在診所外被驅趕，憤而持刀砍人，檢方依殺人未遂罪起訴。（圖／ETtoday資料照）

▲▼許姓男子不滿睡在診所外被驅趕，憤而持刀砍人，檢方依殺人未遂罪起訴。（圖／ETtoday資料照）

▲▼許姓男子不滿睡在診所外被驅趕，憤而持刀砍人，檢方依殺人未遂罪起訴。（圖／ETtoday資料照）

許男在21日和27日兩度被勸離，心生不滿，下午在診所外站三七步觀察內部，等了50多分鐘，終於等到鐘男走出診所，鐘男和病患一起走出診所門口，告知病患藥局方向，未料鐘男才剛轉身進入診所，就遭到許男持美工刀從背後襲擊，臉部當場濺血，白袍也因此染紅。

許男持美工刀朝鐘男後頸部、右臉頰各砍1刀，造成鐘男唇撕裂傷、右臉頰撕裂傷、後頸部撕裂傷，所幸及時送醫，縫了80多針，沒有生命危險。

警方獲報到場後，立即將行凶的許男逮捕，許男被逮捕時，嘴裡還不斷喃喃自語，「反攻大陸、解救同胞」、「三民主義統一中國」、「中華民國萬歲」等語，訊問後依殺人未遂罪送辦，並聲押獲准，目前人在台中看守所。

檢方根據被告、告訴人和證人筆錄，加上醫院診斷證明、監視器畫面等事證，認定許犯行明確，依殺人未遂罪嫌起訴。

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