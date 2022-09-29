把得獎榮耀帶回家鄉！　台灣佳麗高曼容拜會南投縣議會

▲南投觀光大使高曼容（左）返國，縣長林明溱接見鼓勵。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投埔里鎮出身的選美佳麗高曼容，日前代表台灣參加「2022 Miss Asia Global亞洲環球小姐大賽」，榮獲3項大獎肯定；她今天赴縣議會拜會，縣長林明溱、副議長潘一全代表接見，並致贈獎座及南投特產，鼓勵她的優異表現，也希望她未來能再接再厲，持續在國際選美舞台上發光發熱。

縣府指出，高曼容這次由「摩琳文化協會」推派出國，代表台灣參選2022亞洲環球小姐，並榮獲才藝競賽第一名、最佳網路人氣獎及最佳精神獎等3項優勝，並取得大會前20強的殊榮。

高曼容表示，這次到馬來西亞比賽，很感謝鄉親們的支持和鼓勵，回國後特地回來南投，就是要把得獎榮耀帶回家鄉，和鄉親們分享喜悅，也藉此鼓勵更多優秀人才加入，在國際舞台上築夢圓夢，讓台灣走向世界、世界看見台灣。

林明溱說，高曼容出國參加選美比賽，代表的是台灣的門面，除了為她的佳績感到高興、與有榮焉，也肯定她「真的很努力，也很不簡單」，是真正的南投之光；林明溱也特別感謝高曼容願意擔任南投的觀光大使，每年都積極協助縣府宣傳各項觀光產業活動，今年更是南投巧克力咖啡節的代言人，平時投身公益也非常熱心，希望她能繼續努力，在國際選美大賽中大放異彩，為國爭光。