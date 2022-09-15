台灣佳麗舉國旗被打壓一哭成名！　高曼容今早4字回應了

▲高曼容因無法上台難過流淚。（圖／翻攝臉書）

記者葉國吏／綜合報導

台灣佳麗高曼容13日在馬來西亞檳城參加活動，卻因為受到中國打壓無法上台，一度在台下委屈落淚，掀起各界熱議。面對台灣網友的力挺，高曼容今早也在臉書謝謝大家。

2022年世界創新與科技大會（WCIT）13日在馬來西亞檳城舉辦，桃園市政府資訊科技局長余宛如表示，當時來自各國參選亞洲環球小姐的佳麗，在開幕式上都一一受邀上台，透過自己的語言向大會來賓打招呼，來自台灣的團隊看見高曼容也感到相當興奮，已經準備好大聲加油，沒想到就在即將上台之前，高突然被人拉住，直到所有佳麗陸續上台、致詞完畢，高都沒有機會上台。

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▲高曼容擁有一雙超長美腿。（圖／翻攝自Instagram／manjung0217）

高曼容是來自南投埔里的美女，身高170公分、體重49公斤，還擁有一雙逆天長腿，16歲參加「美人腿公主」選拔拿下第3名，20歲時奪下第9屆台灣小姐冠軍，之後更是陸續征戰各大選美活動，沒想到卻在這次的活動中被阻止上台，她14日在IG更新動態，曬出與其他佳麗一起騎腳踏車的影片，心情似乎已經恢復許多。

面對出國比賽被打壓，高曼容今早在臉書轉發網友、協會力挺的文章並說「謝謝大家。」