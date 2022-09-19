一哭成名的「台灣佳麗」贏了！這獎項奪第一：沒有你們我做不到

▲高曼容拿到三個獎項。（圖／翻攝自臉書／高曼容）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣佳麗高曼容13日於馬來西亞檳城參加活動，沒想到因受中國打壓無法上台，一度委屈落淚。一哭成名的她今發文報喜，在「2022年亞洲環球小姐」大賽中，她不禁狂掃三個獎項，還進入前20強。

高曼容今早上臉書報喜，在「2022 Miss Asia Global 亞洲環球小姐」大賽中，她不僅榮獲才藝第一名、網路人氣獎、最佳精神獎等三大獎，還闖進前20強。

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在文中，她除了唱名感謝外，也感性地說「謝謝政府和最支持我的媽媽，謝謝每一個支持曼容的大家，沒有你們我做不到。」

而網友們也湧入留言，紛紛大讚「太棒了！台灣女兒發光發熱」、「台灣的優秀人才，為台灣爭光」、「埔里之光」、「才藝是要靠自己努力的，實力100%」、「恭喜曼容！閃亮之星」、「恭喜高貴美麗的曼容！以妳為榮」。

▲高曼容在「2022年亞洲環球小姐」中，闖入前20名。（圖／翻攝自臉書／高曼容）

回顧當時經過，高曼容13日參加在馬來西亞檳城舉辦的「2022年世界創新與科技大會（WCIT）」，來自各國參選亞洲環球小姐的佳麗們，在開幕儀式時受邀逐一上台，並用自己的語言跟所有來賓打招呼。

沒想到，輪到高曼容上台時，突然有人拉住她，直到所有佳麗致詞完畢，大家才知因受中國打壓，不能讓台灣佳麗上台，高曼容為此難過落淚，台灣團隊也相當心疼；事後，WCIT的主辦方有向她致歉，並透露是最後一刻才被迫不讓台灣佳麗上台。

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