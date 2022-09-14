台灣佳麗遭打壓無法上台！主辦方道歉了：我們還是支持你們

▲台灣佳麗高曼容原本要上台時的開心表情，卻被無預警的攔下。（圖／翻攝自余宛如臉書）



記者柯振中／綜合報導

2022年世界創新與科技大會（WCIT）13日在馬來西亞檳城舉辦，沒想到活動當中，代表台灣參選亞洲環球小姐的高曼容無法上台致意，因而委屈落淚，外交部為此表達嚴正抗議。對此，主辦方事後則向高曼容表示，「我們還是支持你們」，後續會找機會正式拜訪。

桃園市政府資訊科技局局長余宛如在臉書透露，世界創新與科技大會（WCIT,2022 World Congress On Innovation & Technology）13日在馬來西亞檳城舉辦，來自各國參選亞洲環球小姐的佳麗，在開幕式一一受邀上台，能透過自己的語言，與所有大會來賓打招呼。

▲事後主辦方找到高曼容，告知「我們還是支持你們」，會再找時間正式拜訪。（圖／翻攝臉書／高曼容）



余宛如表示，當來自台灣的團隊看見高曼容，都感到相當興奮，已經準備好大聲加油，沒想到輪到高曼容上台時，高曼容突然被拉住。直到所有人都上台、致詞完畢，大家才知道，因為受到中國大陸打壓，大會不能讓台灣佳麗上台。

高曼容得知了消息，也難過地落下眼淚，來自台灣的團隊也相當心疼，大聲喊出「Taiwan GO」的話語，讓與會的所有人都知道台灣佳麗也有出席。事後，余宛如找到高曼容，給予對方安慰與鼓勵，「WCIT的主辦方也來跟她道歉，主辦方也是在最後一刻才被迫不讓台灣佳麗上台，原因大家心知肚明。」

根據《三立新聞網》報導，事後WCIT的主辦方也找到高曼容，告知「後續我們會拜訪妳、正式的。我們還是支持你們的」，並向高曼容鞠躬。

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