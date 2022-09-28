台東餐廳震到傾斜毀了！老闆拚25年才還清貸款　一家四口慘睡帳篷

▲餐廳業者拚25年還清房屋貸款，2次強震卻讓房子損毀，一家人在屋外搭帳篷住9天。（圖／翻攝自陳宏宗臉書；記者楊漢聲翻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

台東日前發生規模6.4、6.8強震，造成鹿野鄉當地一間知名餐廳「咊咊叫」房屋梁柱下陷傾斜，屋內結構扭曲變形，大片玻璃都被震碎。屋主女兒無奈說，餐廳房子去年好不容易還完貸款，沒想到今年就因為地震損壞，至今9天一家人都不敢進屋睡覺，只能在外頭停車場搭帳篷，不知道下一步應該何去何從。

台東兩天內發生2次強震，造成台灣各地傳出災情，尤其花東最為嚴重，這一間位在台東鹿野的餐廳「咊咊叫」在地經營已經26年，曾被縣府評為綠色友善餐廳，去年由於新冠疫情因素，決定暫停營業一段時間，打算等疫情平緩後重新開張，不料卻碰上2次強震，讓房子嚴重損毀。

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照片中可以看見，餐廳外觀看似沒什麼問題，但仔細檢查細部則能看見，房屋樑柱下陷傾斜，每天進出的門框、屋內多處結構都扭曲變形，大片玻璃也碎成一地，連屋外的水泥也出現裂縫。陳姓老闆表示，他開店至今碰過很多地震、颱風，但都沒什麼災情，沒想到這次連續2天強震，直接打垮了他的餐廳。

▲餐廳老闆一家四口在房屋外搭帳篷度日。（圖／翻攝自陳宏宗臉書）

根據《中央社》報導，陳姓老闆的女兒表示，地震發生後，他們一家4口就在屋外搭帳篷度日，雖然鄉公所有詢問是否要協助安置，但考量到餐廳除了營業用外，同時也是住家，而大門及窗戶因為結構變形無法關閉，屋內有許多貴重物品，最後還是選擇繼續搭帳篷。

陳女無奈說，爸爸26年前帶著一家人到鹿野貸款開了這間餐廳，好不容易去年還完貸款，卻又碰上疫情爆發，乾脆停業一段時間，如今又碰上地震，如今房子無法在住人，是否要拆除重蓋，貸款再拚20年，不知道下一步該何去何從。

▲台東縣議員陳宏宗（圖右）前往餐廳關係陳姓一家人。（圖／翻攝自陳宏宗臉書）

台東縣議員陳宏宗27日利用縣政總質詢，建請縣長饒慶鈴及建設處長許瑞貴關心包含咊咊叫餐廳及黃姓居民等2處嚴重屋斜及建物龜裂等協助申請災補，讓受災戶早日完成復建。

饒慶鈴當下立刻承諾會責成建設處，在中央內政部營建署28日派員抵達台東勘災時，會反應相關災害情況，並請中央就相關補助辦法同意予以納入，盡量爭取房屋重建專案補助或救助。

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