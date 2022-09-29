旅遊業憂「入境上限15萬人」被搶爆　王必勝：不夠用會再擴大

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今表示，自10月13日零時（航班表定抵臺時間）起，入境人員免除居家檢疫，改須進行「7天自主防疫」，並開放相關邊境管制措施，但初期仍以每週入境上限15萬人次為主。有關入境上限人數是否再放寬，指揮官王必勝坦言，如果15萬使用的量不夠，就會再放寬人數。

針對入境15萬人數上限，有旅行業者反應，旅遊團和國人沒有分開，人數限制過於緊繃。對此，王必勝今表示，大家不用太著急，如果15萬使用的量不夠，就會再放寬人數，會訂定上限主要是先觀察產生的效應，雖然評估應該影響不大，但很多解封過程，要一步一步的去做，如果需要和情況允許，就會陸續往下開。

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王必勝提醒，旅客在入境當天、自主防疫第一天或是匡列為接觸者，當天要以家用快篩進行快篩，而自主防疫地點同樣以符合1人1室條件為原則，可於自宅或親友住所或旅館，旅館部分由防疫旅館改為一般旅館。

另外，有需要可外出，但需有2日內快篩陰性結果，外出、上班及上學期間全程戴口罩，也禁止前往醫院陪探病、並避免前往長照機構。有用餐需求，也可於餐廳內獨自或與特定對象共餐，離開座位及餐點用畢需立即戴上口罩。

▲10/13起邊境開放措施。（圖／指揮中心提供）

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