0+7上路「對社區影響小」　王必勝：旅客確診住集檢所免付費

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

行政院今上午拍板同意10/13開放國門，入境檢疫改為「0+7」。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今表示，機場將恢復常態通關，但初期仍以每週入境上限15萬人為主，而在旅行團方面也取消限團令，但團客在餐廳也不能與國人同桌共餐。若團客確診隔離7天，在集中檢疫所或地方加強型防疫旅館都不用付費。

王必勝表示，10/13起所有入境者可免居家檢疫，同時取消開立居家檢疫通知書以及追蹤機制、電子圍籬等，不過機場仍會提供4劑快篩，且有症狀者維持原有攔檢機制。有關開放0+7是否對可能再造成疫情飆升？他則直言「不至於飆升，影響是小的。」

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王必勝提醒，入境當天、自主防疫第一天或是匡列為接觸者，當天以家用快篩進行快篩，而自主防疫地點同樣以符合1人1室條件為原則，可於自宅或親友住所或旅館，旅館部分由防疫旅館改為一般旅館。

而在旅遊團方面，也修正旅行業入、出境團體旅遊指引，入境團體旅客由旅行社安排遊覽車或專車接送，用餐時不與國人同桌共餐，若有旅客確診轉送與收治流程依現行通報機制辦理，由導遊協助後續，住宿原則一人一室，同行同團可採多人一室。

▲▼入境0+7相關規範。（圖／指揮中心提供）



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