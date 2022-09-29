邊境鬆綁上路「國內還沒降級」　政院：仍需遵守防疫規範

▲行政院發言人羅秉成。（圖／記者陳家祥攝）



記者詹宜庭／台北報導

行政院院長蘇貞昌29日在行政院會聽取衛福部「COVID-19疫情現況及開放準備」報告，拍板將自10月13日起，實施入境免居隔0+7。對此，行政院發言人羅秉成表示，雖然邊境已穩健開放，但國內疫情還需民眾提高警覺，強調「我們並沒有降級」，相關國內防疫規範還是要遵守疫情指揮中心的規範。

行政院29日舉行院會，會後由發言人羅秉成轉述會議內容。蘇貞昌在院會中表示，穩健開放邊境管理政策，自9月29日起正式實施第一階段開放措施。他說，經過這週觀察，國內疫情走向都在指揮中心研判與掌握中，未超過2週前的高峰病例數，近一週以來國內確診數較前一週還低3%，重症率未增加、死亡率也減少。

羅秉成說明，今天雖然宣布邊境穩健開放措施，但國內疫情，民眾還是要提高警覺，雖然疫情在高峰期趨緩，「不過我們並沒有降級」，相關國內防疫規範還是要遵守疫情指揮中心的規範，不分國人或外國人。

另外，對於外界關切的口罩解封，防疫指揮官王必勝說，「目前還沒有討論到相關準備開放的措施」，需等社區低度流行後，才會開始考慮實施口罩相關解封措施。

羅秉成也補充，口罩在市場上供應充足，不至於說買不到，如果有違反防疫規定的，會齊一、一致性的平等原則，適用上不會有例外。