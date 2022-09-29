10／13開國門0+7！每週入境上限15萬人、無症狀可搭乘大眾交通工具

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

行政院今上午拍板同意10/13開放國門，入境檢疫改為「0+7」。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今表示，機場將恢復常態通關，但初期仍以每週入境上限15萬人為主，取消限團令，無症狀者可搭乘大眾交通工具，入境當天和自主防疫第一天以及有症狀快篩，外出需要有2日內快篩陰性結果。

王必勝指出，10/13起所有入境者可免居家檢疫，同時取消開立居家檢疫通知書以及追蹤機制、電子圍籬等，不過機場仍會提供4劑快篩，且有症狀者維持原有攔檢機制。

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若入境當天、自主防疫第一天或是匡列為接觸者，當天以家用快篩進行快篩，而自主防疫地點同樣以符合1人1室條件為原則，可於自宅或親友住所或旅館，旅館部分由防疫旅館改為一般旅館。

另外，有需要可外出，但需有2日內快篩陰性結果，外出、上班及上學期間全程戴口罩，也禁止前往醫院陪探病、並避免前往長照機構。有用餐需求，也可於餐廳內獨自或與特定對象共餐，離開座位及餐點用畢需立即戴上口罩。

▲▼入境0+7防疫規範。（圖／指揮中心提供）



▲0+7機場檢疫流程。（圖／指揮中心提供）



▲0+7防疫車隊、旅宿與團體旅遊調整規畫。（圖／指揮中心提供）



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