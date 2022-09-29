北市五星飯店「冷凍三點蟹」重金屬鎘超標4倍　衛生局令限期改善

▲北市六福萬怡酒店冷凍三點蟹遭檢出重金屬鎘超標。（圖／台北市衛生局提供，下同）

記者楊晏琳／台北報導

台北市衛生局111年度8月執行水產品第2波抽驗專案，前往餐飲業、魚市、超市等販售場所抽檢。唯一不合格水產品為知名五星飯店六福萬怡酒店的「冷凍三點蟹」，被檢出重金屬鎘超標。衛生局已依食品安全衛生管理法要求業者下架該產品，並限期改正。

衛生局表示，此次共計抽驗25件生鮮水產品，包含12件魚類、5件貝類、5件蝦類、3件蟹類，檢驗動物用藥多重殘留、孔雀綠及重金屬。六福萬怡酒店的「冷凍三點蟹」品項被檢出重金屬鎘為2.3mg/kg，超過標準值（0.5mg/kg以下），不符「食品中污染物質及毒素衛生標準」規定，違反食品安全衛生管理法第17條之規定。

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衛生局指出，已令業者下架該產品，並依同法第52條第1項第2款，規定應予沒入銷毀及依同法第48條第8款規定經命限期改正，屆期將擇日複抽相同或同類之產品，檢驗結果倘仍不符規定，將依法處辦，處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

▲衛生局已要求業者下架該產品。

提醒民眾，重金屬進入人體的途徑包括食物、吸入灰塵、皮膚接觸及飲水等；而水產品中重金屬的來源，主要是因為生長於受污染的水體，水產品都可能含有微量的重金屬，包括鉛、鎘及甲基汞，但也不必太擔心，均衡攝食各類水產品，不偏食特定大型魚類，即可降低重金屬攝取的風險。

我國已針對水產品訂有鎘、鉛、甲基汞等重金屬限量標準，凡符合衛生標準的水產品，一般人在正常攝食情況下可安心食用。衛生局建議，販售業者向大盤或供應商索取自主檢驗報告，並呼籲消費大眾購買水產品應選擇具有生產履歷或信譽良好之業者，避免選購來源不明的產品，多樣化選擇各種大小魚類，勿偏好攝食特定魚種，才能均衡攝取到不同魚類所提供的營養素。

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