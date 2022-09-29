　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北市五星飯店「冷凍三點蟹」重金屬鎘超標4倍　衛生局令限期改善

▲北市六福萬怡酒店冷凍三點蟹遭檢出重金屬鎘超標。（圖／台北市衛生局提供）

▲北市六福萬怡酒店冷凍三點蟹遭檢出重金屬鎘超標。（圖／台北市衛生局提供，下同）

記者楊晏琳／台北報導

台北市衛生局111年度8月執行水產品第2波抽驗專案，前往餐飲業、魚市、超市等販售場所抽檢。唯一不合格水產品為知名五星飯店六福萬怡酒店的「冷凍三點蟹」，被檢出重金屬鎘超標。衛生局已依食品安全衛生管理法要求業者下架該產品，並限期改正。

衛生局表示，此次共計抽驗25件生鮮水產品，包含12件魚類、5件貝類、5件蝦類、3件蟹類，檢驗動物用藥多重殘留、孔雀綠及重金屬。六福萬怡酒店的「冷凍三點蟹」品項被檢出重金屬鎘為2.3mg/kg，超過標準值（0.5mg/kg以下），不符「食品中污染物質及毒素衛生標準」規定，違反食品安全衛生管理法第17條之規定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛生局指出，已令業者下架該產品，並依同法第52條第1項第2款，規定應予沒入銷毀及依同法第48條第8款規定經命限期改正，屆期將擇日複抽相同或同類之產品，檢驗結果倘仍不符規定，將依法處辦，處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

▲北市六福萬怡酒店冷凍三點蟹遭檢出重金屬鎘超標。（圖／台北市衛生局提供）

▲衛生局已要求業者下架該產品。

提醒民眾，重金屬進入人體的途徑包括食物、吸入灰塵、皮膚接觸及飲水等；而水產品中重金屬的來源，主要是因為生長於受污染的水體，水產品都可能含有微量的重金屬，包括鉛、鎘及甲基汞，但也不必太擔心，均衡攝食各類水產品，不偏食特定大型魚類，即可降低重金屬攝取的風險。

我國已針對水產品訂有鎘、鉛、甲基汞等重金屬限量標準，凡符合衛生標準的水產品，一般人在正常攝食情況下可安心食用。衛生局建議，販售業者向大盤或供應商索取自主檢驗報告，並呼籲消費大眾購買水產品應選擇具有生產履歷或信譽良好之業者，避免選購來源不明的產品，多樣化選擇各種大小魚類，勿偏好攝食特定魚種，才能均衡攝取到不同魚類所提供的營養素。

►春風抽取衛生紙110抽x72包　超低價下殺只要1060元！

►疫情升溫！無線充電式「酒精噴霧槍」　餐廳、辦公室消毒超實用

►蘭蔻超熱銷小黑瓶「100ml只要2799元」　數量有限買起來！

►超美型「富及第微波爐」激殺1999元！黑＋玫瑰金太好看、功能多最實用

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
要不要上班隨便你！這間公司「3年無人離職」　年營業額近300
五星飯店「冷凍三點蟹」重金屬超標4倍！　遭勒令下架
快訊／12歲童心肌炎住院「陰轉陽」　病況危急搶救中
「台灣大併台灣之星」電信三雄為何吵翻天？　頻寬用戶權益一次看
快訊／死亡+53！18歲少年「染疫2週亡」死因曝光
快訊／新北9170確診最多！　各縣市分佈曝
快訊／今本土+44665！「比上週增5.8%」　疫情連四天上
「兒子車禍了」婦徘徊街頭找目擊者　警發現真相哭了
快訊／防疫旅宿退場！　交通部拍板「每房補助5000元」
西螺大火現場驚見「謎樣生物」　鳥還是人？專家解答了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

旅遊業憂「入境上限15萬人」被搶爆　王必勝：不夠用會再擴大

0+7上路「對社區影響小」　王必勝：旅客確診住集檢所免付費

竹北排骨便當噴110元！竹科哥長見識「新北1餐價錢」：快氣死

兒少重症+5！12歲男童心肌炎住院「陰轉陽」　病況危急加護搶救中

10／13開國門0+7！每週入境上限15萬人、無症狀可搭乘大眾交通工具

第四批次世代疫苗60.5萬劑今上午抵台！累積到貨近300萬劑

死亡+53！最年輕18歲青少年「染疫2週亡」　死因曝光

快訊／今本土+44665！新北9170例最多　各縣市分佈曝

快訊／今本土+44665！「比上週增5.8%」　疫情連四天上升

北市五星飯店「冷凍三點蟹」重金屬鎘超標4倍　衛生局令限期改善

廖老大批勞工局是勞工打手　點名張大春「別只會壓榨老闆」

女兒剛領駕照想上路練車　媽獅吼功極力勸阻：不用

具俊曄娶大S「上輩子拯救了地球」　告白藏20年情書：我永遠的小女孩

南宮珉要結婚了！公開交往陳雅凜7年　3優點打動她…私下甜喊：寶寶～

妹子騎士「被大車陰了」　紅燈18秒還是衝超驚險

《嗨！營業中》新店長！鬼鬼：像魁儡　對打楊銘威...炎亞綸「擔心他很無聊」

黑車單行道逆向被叭仍不讓　3機車「並排前進」合力逼退

林心如率「光」露營...記者都擔心　將離家笑曝：霍建華在約朋友了XD

哈哈3歲女兒罹罕病！「全家都辛苦」　星心疼：我寧願生病的是我

屏東角頭父喪「封街公祭」　斥資400萬！128輛豪車送行

旅遊業憂「入境上限15萬人」被搶爆　王必勝：不夠用會再擴大

0+7上路「對社區影響小」　王必勝：旅客確診住集檢所免付費

竹北排骨便當噴110元！竹科哥長見識「新北1餐價錢」：快氣死

兒少重症+5！12歲男童心肌炎住院「陰轉陽」　病況危急加護搶救中

10／13開國門0+7！每週入境上限15萬人、無症狀可搭乘大眾交通工具

第四批次世代疫苗60.5萬劑今上午抵台！累積到貨近300萬劑

死亡+53！最年輕18歲青少年「染疫2週亡」　死因曝光

快訊／今本土+44665！新北9170例最多　各縣市分佈曝

快訊／今本土+44665！「比上週增5.8%」　疫情連四天上升

北市五星飯店「冷凍三點蟹」重金屬鎘超標4倍　衛生局令限期改善

旅遊業憂「入境上限15萬人」被搶爆　王必勝：不夠用會再擴大

雲林10歲大學講師長大了　謝寧參與《孫行者傳》電影動畫製作

巴黎時裝周／Rosé連背影都正爆！YSL 2023春夏性感藏在大衣裡

天后張惠妹胞妹近況曝光！　宣告「復出歌壇」為同志獻聲

生命希望之光　器捐協調師施明蕙、周桂君獲優良器官勸募表揚

0+7上路「對社區影響小」　王必勝：旅客確診住集檢所免付費

竹北排骨便當噴110元！竹科哥長見識「新北1餐價錢」：快氣死

兒少重症+5！12歲男童心肌炎住院「陰轉陽」　病況危急加護搶救中

陳謙文「愛子」腎衰竭過世　河畔崩潰痛哭...憂想不開警衝上前關切！

要不要上班隨便你！這間公司「3年無人離職」　年營業額近3000萬

北市松山驚爆街頭性侵　夜歸女遭20多歲男尾隨壓地淫辱

生活熱門新聞

「最容易搞小三」3星座老公！破解方法看這

《星光》歌手嫌駐唱1200元太少：你看不起我？

他目擊「金髮阿兵哥」嘆：時代不一樣了　一堆學長氣炸

花蓮出現超巨爆炸聲　在地人驚：有被嚇到

即／18號洛克誕生大轉彎！6天3颱全閃台

什麼台語只有老一輩講？　網推2字

兒子作業寫錯卻被打勾！媽一問懂了

賈永婕見證嚴法師　自稱女神要啾咪讓婆婆傻眼

外送員步行送餐被醫護嫌慢！他負評超心寒

2008年掀金融海嘯　苦主曝「碩博士搶做工友」

口罩何時可解禁？台大醫給答案

王鴻薇戰周玉蔻「在地上滾阿」　16年前畫面被挖出

今宣布10/13開國門！解封8大QA一次看

即／高雄12行政區「10/2大停水」46萬戶受影響

更多熱門

相關新聞

偷埋毒廢物20年　千興董座輕判免罰千萬

偷埋毒廢物20年　千興董座輕判免罰千萬

國內不銹鋼冷軋板材供應大廠千興有限公司，為節省成本，將事業所產生的廢棄物回填至公司廠區土地下，時間長達近20年，狂省處理費用3.5億元，卻造成廢棄物所產生的汙泥、集塵灰、有毒重金屬等嚴重汙染土壤與環境生態，一審依違反廢棄物清理法，處千興負責人葉碩堂5年4月、女兒葉雅倫3年徒刑，千興公司罰金1200萬元；上訴台南高分院後判決出爐，改判葉碩堂5年、葉雅倫2年、緩刑3年，1年內向公庫支付50萬，千興公司的罰金則取消。

深色比淺色更毒！醫曝染髮「5件事」必做

深色比淺色更毒！醫曝染髮「5件事」必做

早餐愛吃鮪魚…他健檢「重金屬超標」原因曝！

早餐愛吃鮪魚…他健檢「重金屬超標」原因曝！

溪水含重金屬　印刷電路板董座找人偷排廢水

溪水含重金屬　印刷電路板董座找人偷排廢水

益生菌排重金屬　小港區人體試驗

益生菌排重金屬　小港區人體試驗

關鍵字：

三點蟹重金屬

讀者迴響

熱門新聞

Jennie清純形象毀光！手機藏18禁小圖

快訊／「0+7」10月13日上路　2日內陰性才可出門

Jennie手機留情史證據！　歷任花邊男友GD、Kai私照外流

「最容易搞小三」3星座老公！破解方法看這

《星光》歌手嫌駐唱1200元太少：你看不起我？

劉德華來台「只邀S媽吃火鍋」　小S傻眼

投資客落難！帥過頭慘賠3億租屋八里　自曝：有錢也只開查某

他目擊「金髮阿兵哥」嘆：時代不一樣了　一堆學長氣炸

遭周玉蔻嗆小心「深圳召妓片」外流　郭正亮曝行程：怎可能去幹嘛

花蓮出現超巨爆炸聲　在地人驚：有被嚇到

快訊／葛萊美得主酷力歐驚傳猝死浴室！

iPhone用久電池健康度狂掉？他揭真相破迷思

楊恩自爆睡了巫師啦啦隊　害她被開除

李玟錄《中國好聲音》發飆影片流出！怒吼：可以解釋嗎

高雄「電信大樓」被抄　他正要與人連結遭逮

更多

最夯影音

更多
廖老大批勞工局是勞工打手　點名張大春「別只會壓榨老闆」

廖老大批勞工局是勞工打手　點名張大春「別只會壓榨老闆」
女兒剛領駕照想上路練車　媽獅吼功極力勸阻：不用

女兒剛領駕照想上路練車　媽獅吼功極力勸阻：不用

具俊曄娶大S「上輩子拯救了地球」　告白藏20年情書：我永遠的小女孩

具俊曄娶大S「上輩子拯救了地球」　告白藏20年情書：我永遠的小女孩

南宮珉要結婚了！公開交往陳雅凜7年　3優點打動她…私下甜喊：寶寶～

南宮珉要結婚了！公開交往陳雅凜7年　3優點打動她…私下甜喊：寶寶～

妹子騎士「被大車陰了」　紅燈18秒還是衝超驚險

妹子騎士「被大車陰了」　紅燈18秒還是衝超驚險

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面