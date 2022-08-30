偷埋毒廢物20年狂省3.5億　千興董座父女改輕判、千萬罰金免了

▲台南不銹鋼冷軋板材供應大廠，將事業廢棄物回填至公司廠區土地下，經在公司廠區空地8處進行開挖，起獲掩埋之事業廢棄物。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅、蔡怡萍／台南報導

國內不銹鋼冷軋板材供應大廠千興有限公司，為節省成本，將事業所產生的廢棄物回填至公司廠區土地下，時間長達近20年，狂省處理費用3.5億元，卻造成廢棄物所產生的汙泥、集塵灰、有毒重金屬等嚴重汙染土壤與環境生態，一審依違反廢棄物清理法，處千興負責人葉碩堂5年4月、女兒葉雅倫3年徒刑，千興公司罰金1200萬元；上訴台南高分院後判決出爐，改判葉碩堂5年、葉雅倫2年、緩刑3年，1年內向公庫支付50萬，千興公司的罰金則取消。

台南地檢署指出，本案於2017年8月間接獲檢舉，指千興公司疑有將事業所產生之廢棄物回填至公司廠區土地下，有違反廢棄物清理法犯行，即指派檢察官指揮保安警察第七總隊，會同環保署南區督察大隊於同年9、10月間前往千興公司廠區稽查，發現千興公司將事業所產出之污泥、集塵灰等廢棄物掩埋於廠區後方空地，經採集掩埋廢棄物樣品化驗，發現所含重金屬總鉻、六價格濃度均逾標準值，而屬有害事業廢棄物。

南檢組成專案小組積極偵辦，並於2018年7月9日前往千興公司廠區等3處所執行搜索，開挖廠區南側空地、後方三角土地、退火爐下凹區等8處土地掩埋之事業廢棄物，並發現千興公司將廢棄物就地掩埋於廠區內，調查後掩埋總重量約6萬5千餘公噸，並採集廢棄物、土壤、廢水樣品送驗，幸好地下水未受汙染，估算該公司所節省之清除處理費用約新台幣3.5億元。

法院一審認為千興公司在國內不銹鋼產業鏈中規模甚大，在冷軋不銹鋼產品在國內占有一定比重，卻僅為節省營運成本，長期不實申報、合法掩護非法，掩埋棄置重金屬汙染廢棄物，時間更長達近20年，惡性重大，依廢棄物清理法處葉碩堂5年4月、女兒葉雅倫3年徒刑，千興公司處罰金1200萬元。

全案上訴台南高分院，今日法官撤銷原判決，改判葉碩堂5年、葉雅倫2年、緩刑3年，1年內向公庫支付50萬，千興公司的罰金取消免罰。全案仍可上訴。