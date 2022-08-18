台美21世紀貿易談判正式展開　陸外交部批「不要一錯再錯」

▲中國大陸外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

記者蔡儀潔／北京報導

美國貿易代表署（USTR）於當地時間17日宣佈，美台就「台美21世紀貿易倡議」的談判授權達成共識。對此，大陸外交部回應稱，中方一貫反對任何國家與中國台灣地區商簽任何具有主權意涵和官方性質的經貿協定。國台辦亦表示「堅決反對」。

大陸外交部發言人汪文斌指出，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，一個中國原則是中國台灣地區參與對外經濟合作的前提。

汪文斌表示，要求美方以實際行動恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止任何形式的美台官方往來，不得與中國台灣地區商簽具有主權意涵和官方性質的協定，不得藉經貿名義向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號，不要一錯再錯，「中方將採取堅決措施捍衛主權和領土完整，奉勸美方不要誤判。」

▲ 國台辦發言人馬曉光。（圖／視覺中國）

國台辦新聞發言人馬曉光則指出，堅決反對美國與中國台灣地區洽商任何具有主權意涵或官方性質的協議；敦促美方以實際行動恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，企圖打「台灣牌」，阻止中國統一和民族復興，不會得逞。

馬曉光正告民進黨當局，打著經貿合作的幌子，勾連外部勢力，出賣島內民眾的利益，謀取政治私利的惡劣行徑必遭清算。

行政院經貿談判辦公室18日指出，台美雙方於今年6月1日啟動21世紀貿易倡議後，經由嚴謹準備過程及協商，雙方同意正式啟動台美貿易協商談判。

駐美代表蕭美琴在美方公布消息後也發推文表示，台美貿易夥伴關係正向前邁出一大步，開啟貿易新篇章，我方歡迎這項聲明，台灣已經準備好開始了。

彭博分析稱，台美啟動貿易倡議談判，可能加劇與中國大陸之間原本就已高度緊張的關係。