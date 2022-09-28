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北韓第7次核試時間點曝！傳金正恩「復胖」140kg　揭女秘書真實身分

▲▼北韓2018年5月在外媒記者見證下炸毀豐溪里核武實驗場。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓2018年5月在外媒記者見證下炸毀豐溪里核武實驗場。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

近來北韓（朝鮮）頻繁試射各種導彈。南韓情報當局指出，北韓目前已完成豐溪里核試驗場第3號坑道的修復工作，一旦平壤當局執意強行第7次核試驗，最有可能的時間點將介於中共召開20大、美國期中選舉之間。另外，北韓最高領導人金正恩的體重已經復胖至130至140公斤。

根據《韓聯社》，南韓國家情報院今（28）日接受國會情報委員會一場非對外公開的全體質詢會議，其中來自朝野兩黨的情報委員幹事劉相凡（國民力量）、尹建永（共同民主黨）針對國情院答覆的質詢內容召開媒體簡報會議。

南韓國情院透露，因為目前北韓已確定完成豐溪里核試驗第3號坑道的修復工作，因此進行第7次核試驗的可能性大為提高，「若北韓執意強行第7次核試驗，則預測時間點介於10月16日中共召開20大會議、至11月7日美國期中選舉的可能性較高。其他則還需考慮新冠疫情等其他國際情勢。」

▲▼ 金正恩女兒金朱愛出現在建國74周年晚會上。（圖／朝中社）

▲▼疑似金正恩的二女兒出現在建國74周年晚會上。（圖／朝中社）

▲▼ 金正恩女兒金朱愛出現在建國74周年晚會上。（圖／朝中社）

先前英媒《每日郵報》引述中國北韓專家的說法指出，金正恩在9月9日建政74周年紀念晚宴時，曾以「異常關愛」的眼神望向舞台上高歌熱舞的女童，分析認為該名女童很有可能是金正恩、李雪主的二女兒金主愛（김주애，音譯）；不過，南韓國情院卻認為從金正恩管控一家人在媒體前露面的情況來看，是金正恩二女兒的可能性不高。

而南韓國內媒體從北韓官媒釋出的影像中發現，金正恩身旁似乎多出一位身材豐滿圓潤的貼身女秘書輔佐，疑似取代「緋聞女友」玄松月。對此，南韓國情院指出，其實該名女性的真實姓名是洪允美（홍윤미，音譯），她曾於2016至2018年在牡丹楓樂團擔任鼓手，而她現在則是需要分擔玄松月輔佐金正恩的工作，並非是外界所傳的取代玄松月。

▲▼建政74周年慶祝活動上，金正恩身旁站著一名身份不詳的女性，似乎是新的貼身秘書。（圖／翻攝自朝鮮中央電視台）

▲建政74周年慶祝活動上，金正恩身旁站著一名身份不詳的女性，似乎是新的貼身秘書。（圖／翻攝自朝鮮中央電視台）

另外，金正恩的身體健康狀況雖然並未出現任何異常，不過他的體重卻又再度回到130至140公斤。南韓國情院也指出，金正恩過去曾與中國國家主席習近平互通書信達8次，其中金正恩6次、習近平為2次；而平壤當局目前則正在邊境地區大規模為民眾實施新冠疫苗接種。

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