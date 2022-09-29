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執行署台南分署法拍會10／4登場　賓士E200 CGI半價...歡迎競標

▲行政執行署台南分署於10月4日下午4時起舉辦動產拍賣會，其中2011年BENZ E200 CGI 5折起，歡迎來競標。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲行政執行署台南分署於10月4日下午4時起舉辦動產拍賣會，各式車輛歡迎民眾競標，圖為賓士E200 CGI。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

行政執行署台南分署於10月4日下午4時起，在台南市中西區忠義路1段該分署中庭廣場，舉辦動產拍賣會，其中2011年BENZ E200 CGI 5折起，歡迎民眾競標。

台南分署指出，這次拍賣物品有2011年 BENZ E200 CGI、2003年BENZ S350、TOYOTA VIOS、福特汽車、福斯汽車、鈴木汽車、裕隆汽車等汽車、TOYOTA堆高機、KOMOTSU堆高機、強力捏合機(300L)、2019年三陽機車、山葉機車、遠雄人壽保險銀行股份有限公司股份824股等，歡迎民眾競標。自下午10月4日3時15分起開始登記，4時起正式競價拍賣。

台南分署表示，本次拍賣活動比較吸睛的物件有2011年 BENZ E200 CGI，1796CC，該車輛滯欠燃料費及其違罰11400元、罰鍰81600元，合計金額93000元，本次拍賣程序為第二次拍賣，定有底價，價格直接下殺5折起，預計會吸引民眾搶標。

▲行政執行署台南分署於10月4日下午4時起舉辦動產拍賣會，其中2011年BENZ E200 CGI 5折起，歡迎來競標。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲行政執行署台南分署於10月4日下午4時起舉辦動產拍賣會，各式車輛歡迎民眾競標，圖為賓士S350。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南分署提醒，拍賣當日如遇雨天，將改至2樓拍賣會舉辦，因拍賣室屬室內空間，為兼顧防疫工作，將實施人流管制，不開放參觀民眾入場，同時間最多僅允許60位應買人登記領取號碼牌入場，每1張號碼牌允許1位應買人入場，其餘民眾須在場外候補，每離開1位應買人，再放行1位應買人入場。

台南分署貼心提醒，有意參與本次競價拍賣的民眾，請記得攜帶國民身分證，交予工作人員登記並領取號碼牌，如未登記領取號碼牌，是不能參與本次競價拍賣的喔！

▲行政執行署台南分署於10月4日下午4時起舉辦動產拍賣會，其中2011年BENZ E200 CGI 5折起，歡迎來競標。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為方便民眾觀覽拍賣物，台南分署已將拍賣資訊及拍賣物照片公告於台南分署網站，歡迎民眾事先查詢閱覽。另外，為協助民眾儘速繳清欠款，回復正常生活，本日法拍會邀請義務人將其自行組裝的14吋兒童腳踏車20台，以1台800元極優惠的價格，提供民眾購買。

此外，為配合防疫工作，台南分署將於大門入口處量測體溫，提供酒精進行手部消毒，並請民眾配合戴口罩，會場內全面禁止飲食。

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