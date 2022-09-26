汽機車也有！執行署拍賣會50元起標　土地、股票、珠寶通通賣

▲TOYOTA ALTIS 。（圖／翻攝自法務部行政執行署臺北分署）

記者劉人豪／綜合報導

法務部行政執行署台北分署，將於111年10月4日星期二下午3時舉辦123聯合拍賣會(動產變賣於下午2時開始)，將會有汽車、機車、珠寶、生活雜貨、商標、股票及股份等動產進行拍(變)賣，以及20筆土地及3筆建物等多筆不動產實施拍賣，歡迎有興去參與的民眾到場應買。

台北分屬指出，本次拍賣會進行拍賣的動產有汽、機車各1部，汽車為有神車美名的TOYOTA ALTIS，該車為藍色烤漆，2016年出廠，排氣量1798cc，里程數7萬3,742公里，此次為再行拍賣程序，應買人只要出價最高且達底價50%即可將這部車輛開回。機車則為深灰色的YAMAHA NMAX 155，該車為2020年12月出廠，排氣量155cc。

▲YAMAHA NMAX 155 。（圖／翻攝自法務部行政執行署臺北分署）

商標權3筆部分，則是豐譽聯合工程股份有限公司股票148股及知遠聯合實業股份有限公司股份1600萬股。知名珠寶商翁記珠寶的珠寶，品項共有時尚淡水珍珠項圈耳環戒指套組、冰種蘋果綠圓珠耳環等14件，變賣價格從1980元到2980元不等；另本次還有多項生活雜貨進行變賣，包括手套口罩組1,494組，手持電扇32台、地墊359張、環保餐具12組，每樣只要50元或100元。

▲珠寶。（圖／翻攝自法務部行政執行署臺北分署）

▲手套以及口罩。（圖／翻攝自法務部行政執行署臺北分署）

不動產部分計有20筆土地及3筆建物進行拍賣，分別坐落在台北市萬華區、松山區、中正區、中山區、信義區、文山區、大安區、新北市石碇區、深坑區、烏來區，皆屬投資、自用兩相宜之物件。其中拍賣底價以松山區民生段98-1地號土地的6144萬元為最高，該筆土地面積1,198平方公尺，權利範圍10000分之1478，現為「喜來登大廈」之坐落基地。有意購買之民眾，可依自身需要，至現場或採用通訊投標應買。

台北分署提醒，如欲參與不動產通訊投標，可親至台北分署索取或自該分署網站（www.tpy.moj.gov.tw）之「不動產通訊投標專區」下載投標書、標封等文件，並請注意除填具投標書及檢附保證金外，亦應依規定於標封上載明開標日、時及案號，在開標日前1日以雙掛號寄達台北長春路郵局第198號信箱，否則會造成投標無效。

而到場應買的民眾，則請務必全程佩戴口罩、測量體溫，並配合相關防疫措施，如有發燒、咳嗽等症狀，請儘速就醫，勿參與競標，保護自己也保護他人，共同為防疫努力。