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社會 社會焦點 保障人權

擁1592萬存款卻欠稅464萬！拒繳還攔截強制命令　保全董座遭管收

▲▼ 。（圖／執行署台中分署提供）

▲楊姓負責人有上千萬資產，卻積欠10多年勞健保、營業稅等費用，執行署日前向法院聲請管收獲准。（圖／執行署台中分署提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市萬豐保全公司自2008年起，欠繳健保、牌照稅、營業稅、勞退及勞保至今，計有525件、464萬餘元未繳，執行署台中分署多次通知楊姓負責人提出清償計畫，但楊卻常藉故推託，要求分期繳納後又耍賴，只繳了1、2期就又無消無息，甚至要求員工攔截強制執行命令。然而，執行署發現公司在2020年間銀行存款竟高達1592萬餘元，惟楊拒絕說明金錢流向，還積欠一名70歲員工薪資，22日以其蓄意隱匿財產惡行重大，向台中地院聲請管收獲准。

執行署台中分署表示，萬豐保全股份有限公司欠繳2018年至2022年牌照稅8件、2008年及2011年至2012年的營業稅與罰鍰、2017年至2022年營業稅13件，2013年5月至2020年4月的健保、滯納金等90件，2012年8月至2020年5月的勞退與2012年12月至2020年6月的勞保等394件，2016年至2020年交通違規及燃料費17件，款項五花八門，零零總總加起來共欠451萬8728元，至今年9月20日止，雖清償28萬7309元，但仍有525件欠款、464萬9825元尚未繳納。

台中分署指出，受理本案後，多次通知楊姓負責人提出具體清償計畫，但楊常藉故推託，請求分期繳納卻又僅繳了1、2期便未再續繳，經查發現，楊在2019年間有保全服務費用收入共計168萬2900元，但期間楊只繳納3萬1202元。

▲▼ 。（圖／執行署台中分署提供）

▲楊男積欠464萬稅務，遭聲請管收獲准 。（圖／執行署台中分署提供）

另外，2020年11月26日分署人員向楊的社區對楊發出扣押命令，卻無下文，後來發現，原來是執行命令送至管委會時，楊下令旗下保全公司的駐點人員攔截信件，導致強制命令雖形式上有送達管委會，實際上卻被攔截無法執行扣押。

對此，執行人員詢問楊，楊均辯稱「不清楚」、「公司負債很多」等語來搪塞；然萬豐保全2020年度資產負債表顯示，銀行存款高達1592萬4282元，執行人員再問存款流向？為何負債是零？楊又無法具體說明。

台中分署認楊的辯解藐視法律規範，蓄意隱匿或處分義務人公司應供強制執行之財產，甚至積欠70歲員工薪資，明顯惡性重大，22日向法院聲請管收獲准。

台中分署表示，對於惡意義務人，會秉持法務部實踐公義彰顯國家公權力政策持續依法管收之作為，打擊惡意欠費，呼籲惡意義務人不要再心存僥倖。

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