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國慶首次！戰機空中分列式　2名女飛官加入操演

▲CH-47SD契努克直升機吊掛國旗進場。（圖／記者李毓康攝）

▲CH-47SD契努克直升機吊掛國旗進場。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

雙十國慶將屆，國軍今（29日）清晨進行第二次空中全兵力預演，各項旋翼機、定翼機依次飛越總統府上空，轟隆引擎聲響徹博愛特區。

▲國軍第二次國慶空中兵力預演。（圖／記者陳煥丞攝）

▲雷虎特技小組衝場，施放彩煙。（圖／記者陳煥丞攝）

今年國軍國慶演出中還有一大亮點，就是首次由女飛官執行主力機及預備機飛行任務，分別是F-5E戰機2號機飛官鍾靜宜上尉，以及雷虎小組預備機飛官謝蕓梃少校。

▲飛官鍾瀞宜上尉。（圖／翻攝自Facebook／中華民國空軍）

▲飛官鍾瀞宜上尉。（圖／翻攝自Facebook／中華民國空軍）

本屆國慶主題是「守土衛國、你我同行」。為求空中操演順利，國防部安排三場預演，今日凌晨5時50分起至7時40分的預演為第二場，下次全兵力預演，將在10月5日同一時段登場。若遇到天候不佳，則會順延至隔天進行。

▼2架F-5戰機與1架勇鷹高教機編隊。（圖／記者陳煥丞攝）

▲▼國軍第二次國慶空中兵力預演。（圖／記者陳煥丞攝）

此次預演安排上，由1架幻象2000戰機與1架UH-60M黑鷹直升機打頭陣，確認天氣等狀況是否符合飛行標準，隨後現蹤的2架F-5戰機與1架勇鷹高教機編隊，象徵薪火相傳；接著CH-47SD契努克運輸直升機在前後各一架UH-60M黑鷹直升機護衛下，懸掛巨幅國旗進場。

不久，5架AH-64E阿帕契攻擊直升機編隊飛越總統府上空。壓軸則由空軍雷虎特技小組5架AT-3教練機衝場，施放紅藍白色彩煙，吸引民眾目光。

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