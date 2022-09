記者被狂風吹到趴地！美怪獸颶風伊恩狂襲　災民家中游泳慘況曝

▲颶風伊恩狂襲美國,災情頻傳。(圖/翻攝自推特,下同)

記者詹雅婷/綜合外電報導

美國佛州遭怪獸級颶風伊恩侵襲,截至當地28日晚間已有超過200萬戶停電,部分民宅門窗被洪水沖破,許多人受困屋頂待援,甚至有災民在家中游泳。為了帶來第一線消息,氣象預報員坎托雷走上街頭,但面對每小時155英里的強風,他連站都站不穩,在被樹枝擊中之後趴在地上,只能趕緊跑到旁邊抓住路牌。

綜合CNN、每日郵報等外媒報導,擁有35年經驗的預報員坎托雷(Jim Cantore),試圖在百年一遇的巨獸級颶風伊恩(Hurricane Ian)來襲期間進行現場轉播,但當時颳著強風、下著大雨,連站都站不穩。

依據推特流傳的影片,坎托雷當時站在馬路上,但在被迎面飛來的樹枝擊中後趴在地上,連站都站不穩,接著慢慢走向路旁抓住路牌桿,。當新聞台確認他的狀況時,他說,「我沒事,我就是站不起來」。

依據美國颶風中心於美東28日晚間9時(台灣29日上午9時)發布的預報數據,伊恩威力已降至2級颶風,最大風速為每小時105英里,以每小時8英里的速度朝東北移動,但「伊恩仍持續以災難性風暴潮、強風、洪水襲擊佛羅里達半島」。

I've been capturing video from this webcam in Fort Myers all day and I've put it into a Timelapse. Check out the storm surge rushing in! Crazy. #Ian #flwx pic.twitter.com/lj7a1wThga

截至當地28日晚間已有超過200萬戶停電,佛羅里達州州長迪尚特(Ron DeSantis)稍早也對疏散區居民說,如今撤離已經太晚。當地災情不斷傳出,住在佛州那不勒斯市一名男性居民甚至能在被水灌入的家中游泳,紅綠燈掉到地上,街頭被洪水淹沒的縮時影片也曝光。

美國專業追風人安德伍德(Nick Underwood)28日凌晨飛入伊恩風眼,收集第一手重要數據。但他也直言,這是他此生職涯中最艱難的一次飛行。

When I say this was the roughest flight of my career so far, I mean it. I have never seen the bunks come out like that. There was coffee everywhere. I have never felt such lateral motion.



Aboard Kermit (#NOAA42) this morning into Hurricane #Ian. Please stay safe out there. https://t.co/DQwqBwAE6v pic.twitter.com/gvV7WUJ6aS