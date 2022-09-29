貝佐斯前妻史考特驚傳離婚！協議不給配偶贍養費　去年才公開婚訊

▲亞馬遜創辦人貝佐斯前妻史考特與第2任丈夫離婚。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國網際網路巨頭亞馬遜公司創辦人貝佐斯的前妻史考特（MacKenzie Scott）除了有小說家的身份，還是全球最富有且極具影響力的慈善家，她於2019年與結縭25年的貝佐斯離婚後，去年與一名西雅圖的自然科學教師朱伊特（Dan Jewett）再婚，沒想到近來又傳出離婚消息，雙方協議不提供配偶贍養費。

根據《Page Six》，史考特於當地時間26日向第2任丈夫朱伊特提出離婚申請，紐約時報獲取的文件顯示，史考特26日提交給華盛頓州金恩郡（King County）高等法院的請願書中指出，朱伊特並未對離婚提出異議，財產分割已在婚前協議中確定，而該對夫妻在所簽署的合約中，規定如何分割不動產與其他個人財產，無須配偶提供贍養費。

史考特2019年與貝佐斯離婚後，取得了亞馬遜4%的股份，當年50歲的她擁有530億美元的身家、控制360億美元的財富，在全球富豪榜位列22名，此後她開始做慈善、捐款回饋國際社會，2019年她簽署由巴菲特、比爾蓋茲倡議成立的「捐贈誓言」（The Giving Pledge），捐款超過120億美元，當時該機構網站還曾提到史考特與朱伊特結為連理的消息。

只不過，這位來自西雅圖的自然科學教師朱伊特的名字從「捐贈誓言」官網上悄悄移除，便暗示這對夫婦婚姻觸礁，目前僅剩下史考特的圖像。另外，在亞馬遜簡歷中，也完全沒有提到史考特的第2任丈夫朱伊特。

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