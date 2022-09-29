影片曝！巨獸級颶風伊恩襲佛州　毀滅性暴潮淹沒車頂猛灌民宅





記者張靖榕／綜合外電報導

百年一遇的巨獸級颶風伊恩（Hurricane Ian），以威力接近最強5級之姿登陸佛州，已造成逾180萬戶停電，「毀滅性暴潮」更已掀翻一艘載有移民的船隻，船上23人失蹤。儘管州政府已下令大規模撤離，但仍有4個郡的居民已來不及撤走，許多人受困家中，眼看著洪水沖破門窗淹入，情況相當恐怖。

▲巨獸級颶風伊恩強襲佛州。（圖／翻攝推特）

追蹤用電情況的網站「PowerOutage.us.」最新數據顯示，佛州已有超過180萬戶陷入停電狀況，9個郡通報超過半數用戶停電，其中德索托（DeSoto）更接近100％全面斷電，夏洛特郡（Charlotte）也有98％用戶停電。

CNN報導，在受災最嚴重的佛州西南部地區，多個郡發布山洪緊急情況，發布範圍涵蓋超過3萬人。根據國家氣候局數據，佛州降下了相當於2至3個月的雨量，等於過去48小時就下滿約3個月的雨量。

First-person view of storm surge from Hurricane Ian in Fort Myers Beach, Florida



The camera is 6 feet off the ground‼️pic.twitter.com/bQSF3MkaPT — UberFacts (@UberFacts) September 28, 2022

▲▼洪水從街道灌入家中，還有網友做的同一地點前後對比。（圖／翻攝推特）

網路上流傳許多影片，全程吹著狂風暴雨，洪水來襲幾乎淹沒車頂，並且隨著狂風四濺。不只一戶人家窗戶遭沖破，一名居民在家中2樓錄下了洪水灌入客廳的畫面，他語氣雖然冷靜，但透露著無處可逃的無奈，「上帝保佑你們永遠不會看到家裡變成這副景象」。

氣象預報警告這次颶風所帶來的將可能是百年一見的災難。美國國家氣象局局長葛拉罕（Ken Graham）表示，颶風伊恩威力強大，帶來的風暴將會是未來幾年人們談論的話題。

此外，美國國家颶風中心也指出，伊恩於佛羅里達半島「掀起毀滅性暴潮（catastrophic storm surge）、風勢及洪災」。