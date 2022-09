影片曝！巨獸級颶風伊恩襲佛州　毀滅性暴潮淹沒車頂猛灌民宅

記者張靖榕/綜合外電報導

百年一遇的巨獸級颶風伊恩(Hurricane Ian),以威力接近最強5級之姿登陸佛州,已造成逾180萬戶停電,「毀滅性暴潮」更已掀翻一艘載有移民的船隻,船上23人失蹤。儘管州政府已下令大規模撤離,但仍有4個郡的居民已來不及撤走,許多人受困家中,眼看著洪水沖破門窗淹入,情況相當恐怖。

▲巨獸級颶風伊恩強襲佛州。(圖/翻攝推特)

追蹤用電情況的網站「PowerOutage.us.」最新數據顯示,佛州已有超過180萬戶陷入停電狀況,9個郡通報超過半數用戶停電,其中德索托(DeSoto)更接近100%全面斷電,夏洛特郡(Charlotte)也有98%用戶停電。

CNN報導,在受災最嚴重的佛州西南部地區,多個郡發布山洪緊急情況,發布範圍涵蓋超過3萬人。根據國家氣候局數據,佛州降下了相當於2至3個月的雨量,等於過去48小時就下滿約3個月的雨量。

First-person view of storm surge from Hurricane Ian in Fort Myers Beach, Florida



The camera is 6 feet off the ground‼️pic.twitter.com/bQSF3MkaPT