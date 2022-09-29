美駐俄使館警告：在俄美國公民「恐被徵召參戰」　應立刻離開俄國

▲美駐俄使館警告，擁有雙重國籍的在俄美國人應盡快離開。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

俄羅斯總統普丁宣布局部動員令，將徵召30萬後備役軍人參戰，引起許多俄國年輕男性出逃。美國駐俄使館27日發布警告，指稱俄羅斯政府正在動員公民加入軍隊，可能會徵召「持有美俄雙重國籍者」入伍，呼籲仍在俄國境內的美國公民儘快離開。

美國駐俄使館27日發布「在俄美國公民安全警報」（Security Alert for U.S. Citizens in Russia），俄羅斯正在動員公民加入軍隊到烏克蘭作戰，俄羅斯政府很可能不承認雙重國籍的美國公民，拒絕這些人獲得美國領事協助，阻止其離開俄國國境，並徵召雙重國籍者服兵役。

警報指出，美國使館在協助美國公民的能力上受到嚴重限制，包含交通選擇，因此若（在俄美國公民）想離開俄羅斯，應該盡快自行做出安排，目前可供選擇的商業航班極為有限，而且往往無法在短時間內買到票，汽車和公車等陸地路線則維持開放。

警報強調，美國公民目前不應該前往俄羅斯，在俄居住或旅行的人也應立即離開俄羅斯，最後更提醒「俄羅斯不保障和平集會和言論自由的權利，請避免（參加或路過）所有政治或社會抗議，不要在這些活動中拍攝安保人員。已有參加示威的美國公民遭到俄羅斯政府逮捕」。

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