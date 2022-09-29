克宮：將戰到拿下整個頓內茨克　4俄佔區大逃亡「居民全跑光」

記者趙蔡州／綜合報導

俄烏戰爭持續至今已經7個月，烏克蘭軍方目前持續反攻收復失地，而俄羅斯方面除了在國內動員30萬人入伍參戰外，也在四個烏克蘭地區舉辦「入俄」公投。克里姆林宮28日表示，這場特別軍事行動仍會持續下去，至少要控制（佔領）整個頓內茨克州。

根據《路透社》報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）28日表示，在烏克蘭發起的特別軍事行動將會持續下，至少佔領烏東頓內茨克州全境為止，俄羅斯支持的頓內茨克人民共和國（DPR）自2014年起，就一直與烏克蘭軍隊作戰至今，「因此（俄羅斯）至少要解放整個頓內茨克人民共和國所有領土」。

▲俄羅斯舉辦入俄公投，讓不少仍居住在俄佔區的烏克蘭人決定逃離。（示意圖／路透社）

俄羅斯今年2月下旬入侵烏克蘭的「特別軍事行動」，聲稱是為了保護烏東頓巴斯地區的親俄、說俄語的居民免遭烏克蘭種族滅絕，必須把烏克蘭的去軍事化和去納粹。俄羅斯入侵至今，除了克里米亞外，還佔領了盧甘斯克全境、札波羅熱、赫爾松及頓內茨克，其中頓內茨克仍有40％土地在烏克蘭掌控下。

俄羅斯日前針對佔領的4個烏克蘭地區頓內茨克、盧甘斯克、札波羅熱和赫爾松舉行「入俄公投」，根據俄羅斯中央選舉委員會27日公布的結果顯示，同意率分別頓內茨克99.23%、盧甘斯克98.42%、札波羅熱 93.11%及赫爾松87.05%，全數高票通過，不過這次公投不被美國、烏克蘭及北約等國家承認。

▲俄羅斯舉辦入俄公投。（圖／路透）

一名原本居住在赫爾松州俄佔區戈洛普里斯坦村的43歲居民波伊科（Lyubomir Boyko）透露，自從俄羅斯宣布要舉辦公投後，「許多人都拋下一切離開了，有些地方完全荒廢」、「我們都想留在烏克蘭，這就是大家想離開的原因，甚至有整個村的人都離開了」、「那裡（俄佔區）已經亂成一團，幾乎沒有法紀了」。

波伊科表示，「這次公投除了少數人改變立場外，幾乎沒有人在公投中投票，儘管他們挨家挨戶走訪，仍沒有人願意投票」。另一名載著全家逃離赫爾松的37歲男子安德烈（Adnriy）表示，「7成的人都因為公投而逃離，但公投卻通過了」、「相當荒謬，那一些投票者中，我一個人都不認識」。

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