新北經濟大開發！招商引資、創新輔導　四大面向助攻產業升級

▲新北市28日召開第608次市政會議，由新北市長侯友宜親自主持，聽取經發局說明如何以四大面向帶領新北30萬家工商企業開拓商機。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪菱鞠／台北報導

受到疫情及國際政經動盪衝擊，國內中小企業營運面臨嚴峻挑戰，新北市卻是進入大開發時代，市府過去4年推動經濟政策有成，從「招商引資」提升為「轉型輔導」，帶領30萬家工商企業開拓商機，28日市政會議中，在新北市長侯友宜主持下，經發局副局長黃碧玉以「新北蛻變 經濟實現」為主題進行專題報告，說明新北市如何以最少資源創造最大效益，其中提到關鍵的「NTCD」四大面向，以及持續推出全國首創的創新政策，在公私齊力推動創新改變下，創造產業榮景。

新北市工業區面積僅占全國的5%，吸引近25萬家營利事業落腳新北，中小企業創造就業人數高達149萬人，充分展現新北企業的堅實力，侯友宜上任後，積極拚市政也一路拚招商，不僅整合29個局處資源跨機關組成「招商精英團」，為讓企業在新北大賺錢，經發局透過「Network平台鏈結」、「Transformation輔導轉型」、「Commerce振興行銷」及「Development開發創新」四大面向推動產業經濟政策，扶植企業成長與吸引投資。

「Network平台鏈結」方面，108年起以招商一條龍簡化行政流程後，迄今已落實183件，如Google、特斯拉、迪卡儂、鴻海科技等國際企業進駐，創造逾3,600億元投資金額，帶動8.5萬個就業機會；疫情之下，協助新北業者開拓海外市場，除了國際採洽會4年媒合1,502場次、創造98億元商機，也以虛實結合「遠程參展」，在今年首創實體展覽線上商談，設置新北形象館專區，帶領24家新北企業一起打團體戰，前進日本移動通訊應用展和德國柏林消費電子展，創造3.55億元海外商機。

▲線上遠距交流讓跨國商貿不受疫情影響。（圖／新北經發局提供）

「Transformation輔導轉型」帶出產業新風貌，藉由「工業區立體化」向天空要地，截至111年已審理通過59案，通過案件數居全國之冠，申請總樓地板面積達72.4萬平方公尺，相當於4.5座新北市政府大樓，預計可提供超過2萬1,222個就業機會；並在今年推出「數位轉型四部曲」，協助業者導入數位系統，從顧問諮詢輔導、相關課程、資金協助到新北廠商專屬優惠方案，讓製造業跟上全球數位化潮流；啟動未登工廠輔導，提供土地及資金媒合，還有24小時line服務不中斷，像是原為未登工廠的台灣村田板金，市府不只提供租金補助，更協助業者從塭仔圳遷至三重新廠；也協助市場攤商上架網購通路，增加消費族群，自108年起至今創造約560萬元業績。

▲新北市充分利用都會區工業用地，解決缺地問題，「工業區立體化」通過案件數居全國之冠。（圖／記者湯興漢攝）

「Commerce振興行銷」推展各項措施與活動，提振新北在地經濟、活絡商圈，包括109年新北振興168、110年新北加倍奉還以及今年的新北購遊趣，再輔以青春山海線、東南亞美食手冊、府中萬聖節、商圈補助、傳統工廠升級等各式計畫，不但吸引觀光人潮，疫情之下吃好、玩好，4年帶動近330億元商機，啤酒業者也來加碼投資打造具多元特色的觀光工廠；另在疫情期間推出「新外商計畫」，輔導1,800家廠商上架外送平台、超商及賣場通路，創造逾2億元商機。

▲▼各項振興措施與活動，讓市民朋友吃好、玩好，同時活絡在地經濟。（圖／新北經發局提供）

「Development開發創新」除已完工的寶高園區一期面積4.1公頃，出租率9成9，進駐廠商領域涵蓋智慧交通、生技醫療、智能AI、資通光電等，也持續開發產業園區增加產業用地，如寶高園區二期、瑞芳第二產業園區及林口工一產專區等，亦規劃以點線面串連產業空間，由工業區立體化創造更多產業空間，配合微笑三線的完善交通路網，將產業脈絡延伸至6大核心區域；後續藉由「新北產業發展自治條例」法制化，將促進新北產業研發創新、發展新興跨域產業及增進公私合作的機會，達成新北2030產業多元倍增目標。

▲新店寶高智慧產業園區完成一期規劃建置，吸引包括鴻海、特斯拉、Garmin等重量級業者進駐，出租率達99%。（圖／新北經發局提供）

侯友宜表示，過去4年成果豐碩，連年獲得六都第一、全國特優獎項，其中睽違20年由新北市興建「新店寶高智慧產業園區」，於1年8個月內迅速完工，提供產業空間，更榮獲「行政院第21屆公共工程金質獎」建築類特優以及「中國工程師學會」的工程優良獎殊榮，出租率達99%；在招商服務方面，109年成功引進投資金額224億元，奪下六都招商冠軍寶座，獲「財政部招商卓越獎」的肯定，另外滬尾藝文休閒園區招商案，具體展現政府與民間同心協力，獲頒「財政部金擘獎」政府團隊及民間團隊雙項「優等」獎。

另值得一提的是，新北市率地方政府先行推出不少創新政策，例如108年領先地方政府成功向中央爭取「新北市工業區立體化」，將原先僅適用編定開發工業區的立體化政策，擴大適用至一般都市計畫工業區，有效拓展產業所需用地，疊出產業升級新版圖；108年申請加入美國麻省理工學院區域創業加速計畫（MIT REAP），成為全台第一個成功入選城市，促新北企業接軌國際創新思維；109年起啟動「群眾募資計畫」，是全台第一個以「地方政府」位階與群眾募資業者合作的縣市，協助企業行銷商品獲得群眾支持，讓創意變生意，迄今已協助52組團隊募集逾1.5億元資金；疫情期間也首創「新外商」及「安心餐館補貼」計畫，緩解餐飲業者的營運壓力。

侯友宜提到，新北市經發局不斷接受挑戰，透過四大面向和所有工商企業一起並肩作戰，一步一腳印，落實千億投資金額，帶動上萬個就業機會之外，特別是從點、線、面做六大產業前瞻布局，包括招商一條龍、工業區立體化，再加上整個環狀線、蘆南蘆北到十四張微笑線的公路，以及五泰輕軌未來完成後，將讓新北產業和國際接軌，可望吸引更多國際企業和台商投資新北，相信在完整都市規劃下，企業總部將陸續落腳新北，作為整體開發的中心點，而新北的崛起也會帶動北台灣的共好。