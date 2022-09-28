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iPhone 14 Pro又傳新災情　充電到一半隨機重開機

▲iPhone 14 Pro Max新色。（圖／記者陳俐穎攝）

▲有蘋果用戶在使用iPhone 14 Pro系列時，遇到充電會自動重啟的狀況。（圖／記者陳俐穎攝）

記者隋昊志／綜合報導

iPhone 14系列自正式開賣後，立刻掀起果粉購機熱潮，不過隨著越來越多人入手，卻也陸續傳出災情。日前才有用戶發現，iPhone 14 Pro的相機出現異常抖動的狀況，近日又有人發現，iPhone 14 Pro/Pro Max在充電時，會不定時的重新啟動。

有網友在國外網路論壇「Reddit」發文抱怨，自己剛入手iPhone 14 Pro，但不管是用MagSafe或Lightning充電線，手機都會出現自動開機的狀況，自己卻找不到任何解決方法，好奇詢問是否有其他人也遇到同樣的情況。

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▲蘋果手機iPhone 14 pro開賣。（圖／記者林敬旻攝）

▲有蘋果用戶在使用iPhone 14 Pro系列時，遇到充電會自動重啟的狀況。（圖／記者陳俐穎攝）

PO文一出立刻釣出不少苦主回應，有人表示，自己的iPhone14 Pro Max是iOS16.0.1版本，在充電時每10到20分鐘就會自動重啟一次，而且收到簡訊跟來電，不管是不是已儲存的聯絡人，通通都會顯示為「未儲存號碼」，而類似的狀況不只發生在iOS16.0.1版本，就算是更新到16.0.2也有出現類似狀況。

另外則是有網友表示，自己遇到的狀況是，手機在電池充電達到90-95%之間，而且手機處於閒置的狀態下會出現自動重啟，尤其是在93%的時候，目前自己唯一能做的事情，就是關閉「背景App重新整理」功能，藉此減少充電時自動重啟的狀況。

目前Apple還沒有對此狀況進行說明，但若真的不幸遇到，可以前往當地的Apple Store要求更換新機，或者是聯繫AppleCare技術支援部門提供解決方案。

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