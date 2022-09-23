　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone衝更新「iOS16.0.2」心得曝光！一票果粉抖：怕怕的

▲蘋果手機iPhone 14 pro開賣。（圖／記者林敬旻攝）

▲蘋果iOS 16更新版本出爐。（圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／劉維榛報導

有果粉抱怨，2位家人把iPhoneXS Max更新到iOS 16後「變死機」，就連維修店員也束手無策。如今蘋果釋出iOS16.0.2版本，不少網友回報更新狀況，「更新完，相機問題還是存在啊」、「健身App還是一樣閃退，請問有人可以幫忙解決嗎」。對此，有人直言怕怕的，「不太敢更新，怕一樣耗電！」

蘋果釋出iOS 16.0.2最新版本，能解決許多被詬病的Bug，包含相機在第三方相機App（例如臉書、IG等）中出現抖動導致成像模糊、複製貼上的視窗會重複彈出、設定期間顯示螢幕可能黑屏等問題。

粉專《3c有意思tim哥》也PO出iOS 16.0.2修補更新的貼文， 引來一票果粉回報狀況，一派直呼無異狀「iPhone XR更新完目前ok」、「iPhone13 Pro Max已更新」、「比上個版本省電，用1小時半6%」、「已經更新完畢，電量顯示完美」、「更新後有比上個版本省電」。

不過有網友哀號，「發現臉書要新增相簿時，會被閃退」、「i14Pro Max更新，原生相機還是在變焦時有『轉場』模糊特效」、「更新完，相機問題還是存在啊」、「我12都更了，雖然電還是一樣耗電，但更新了才能看到不一樣的地方」、「想尋求更新到iOS16.0.2，健身App還是一樣閃退，請問有人可以幫忙解決嗎？（拿i13)」。

對此，不少網友直言怕怕的，「XS千萬不要更新，超耗電，不過還是可以更新，不過要每天帶兩顆行動電源⋯⋯」、「我拿12Po Max都不敢更新，我的還在15.2版本 哈哈」、「我連iOS 16都還沒更新」、「i13不太敢更新，怕一樣耗電」、「我的11PM更新iOS16之後，LINE變傻了，訊息不會通知，這次更新不知道能不能解決，怕怕的」。

▼果粉回報更新狀況。（圖／翻攝3c有意思tim哥）

▲▼ 。（圖／翻攝3c有意思tim哥）

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►超實用「貼牆拼貼鏡子」優惠價來了！16片激殺799元，讓空間更有趣

ET快訊
單親媽確診驚見「右下肺全白」！　心碎真相惹哭網
快訊／遭爆論文40%抄襲！　江聰淵回應了
日本自由行「各家優惠曝」！　東京機＋酒15888元起
衝更新「iOS16.0.2」災情曝光！　一票果粉哀號
快訊／央行升息半碼！　內政部推「17項房貸補貼」
快訊／大貓熊團團「癲癇3分鐘」吐白沫　腦液化病變
不分男女在逃！俄國29歲男收兵單　「拋下孕妻」連夜越境
「和蔣孝嚴滾床單」就是張淑娟！　周玉蔻：監視器有拍到

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iPhone衝更新「iOS16.0.2」心得曝光！一票果粉抖：怕怕的

AirPods Pro兩代耳塞不通用　蘋果解釋原因

蘋果iOS 16更新版本出爐　修復三大重點Bug

華碩推TUF Gaming新機殼GT502　大空間強化散熱和擴充性

電池續航剩4小時！　iOS 16出現兩大重點災情

為摺疊機鋪路？蘋果新專利螢幕能「自我修復」

iOS 16大受歡迎！2成3的iPhone已經安裝　超去年同期

更新iOS 16「變死機」　送維修店救不回來！她崩潰：對蘋果很失望

新款iPad系列估10月登場　外媒盤點五大升級亮點

實測iPhone 14車禍偵測！撞擊後倒數真的啟動　自動撥打救難電話

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

廖老大退網加盟主曝沒差　銷售穩定一天賣200杯↑

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

普丁徵30萬軍嗆動用核武　俄羅斯逃難潮機票全售罄

阿嬤的智慧！烤肉醬全家開　她拿菜刀叩叩叩：啵幾勒啊

側拍照驚呆住戶！918大震當日　台中新成屋帶看「30組人搶破頭」

粗心駕駛下車忘拉手煞　回頭補救卻成「障礙賽」

焦凡凡脫口一句話楊小黎傻眼XD　主持金鐘紅毯不怕罵：在鍵盤上嘛

讓離婚父母一起吃飯會？　火藥味超重小孩全看戲XD

當整形密醫直播動手術　新移民「學一天就上工」

iPhone衝更新「iOS16.0.2」心得曝光！一票果粉抖：怕怕的

AirPods Pro兩代耳塞不通用　蘋果解釋原因

蘋果iOS 16更新版本出爐　修復三大重點Bug

華碩推TUF Gaming新機殼GT502　大空間強化散熱和擴充性

電池續航剩4小時！　iOS 16出現兩大重點災情

為摺疊機鋪路？蘋果新專利螢幕能「自我修復」

iOS 16大受歡迎！2成3的iPhone已經安裝　超去年同期

更新iOS 16「變死機」　送維修店救不回來！她崩潰：對蘋果很失望

新款iPad系列估10月登場　外媒盤點五大升級亮點

實測iPhone 14車禍偵測！撞擊後倒數真的啟動　自動撥打救難電話

台中少女半年約砲20網友　不戴套玩3P「尿尿會痛」父母抓狂全都告

盥洗出來見「孝順貓女兒」留大片床鋪！　網畫示意圖：可以睡這

愛犬沒牽繩被撞「主人討醫藥費」掀戰　律師：裁罰對象可能只有他

約束周玉蔻爆料？陳時中：跟她沒有私底下的交情

俄羅斯逃亡潮！飛英國機票「1張36萬」搶光　傳普丁已撤離莫斯科

飯店窗前「男上女下狂動」　他還嗨到揮毛巾！對面餐廳客人全看光

國民黨團議場內舉牌杯葛蘇揆　朝野協商後1小時撤出主席台

男衝路邊自撞「削掉整片樹皮」　險墜濁水溪...路樹擋住救一命

從小奶到大...南投石虎「秋哥」野放2周死亡　研判遭浪犬攻擊

邊境解封後「確診7+7」何時調？　王必勝：會先討論後7天配套

辣妹設計師「絕美背殺」遭出賣！男客偷拍秒暴動：求大神開門

3C家電熱門新聞

蘋果iOS 16更新版本出爐　修復三大重點Bug

衝更新「iOS16.0.2」災情曝光！果粉抖：怕怕的

華碩推TUF Gaming新機殼GT502

電池續航剩4小時！　iOS 16出現兩大重點災情

更新iOS 16「變死機」救不回來！她崩潰：對蘋果失望

新款iPad系列估10月登場　外媒盤點五大升級亮點

貼iPhone防窺膜　她點1問題超後悔！釣一票苦主

iPhone 14 開賣後不到一周現災情　外媒盤點五大重點問題

男怨i14Pro續航力變爛！內行曝「關掉它」

AirPods Pro兩代耳塞不通用　蘋果解釋原因

用戶怨iOS 16電量耗超快！　Spotlight搜索變慢

又見機王！她iPhone14自拍「詭異綠一片」　

資料轉移完「iPhone14 Pro無法開機」！靠1招解救

為摺疊機鋪路？蘋果新專利螢幕能「自我修復」

更多熱門

相關新聞

張穎穎疑「認愛汪小菲」！

張穎穎疑「認愛汪小菲」！

26歲大陸女星張穎穎多次和汪小菲傳出緋聞，雖然雙方皆不肯對外說明關係，一舉一動仍備受關注。令人驚訝的是，她近日開心透露買了兩支iPhone14，面對外界好奇提問其中一隻手機「是給汪的？」她罕見給予正面回應「你真聰明」，此舉被外界視為疑似認愛，戀情似乎逐漸明朗化。

更新iOS 16「變死機」救不回來！她崩潰：對蘋果失望

更新iOS 16「變死機」救不回來！她崩潰：對蘋果失望

用戶怨iOS 16電量耗超快！　Spotlight搜索變慢

用戶怨iOS 16電量耗超快！　Spotlight搜索變慢

騎過坑洞觸發「iPhone 14車禍偵測」他傻了

騎過坑洞觸發「iPhone 14車禍偵測」他傻了

又見機王！她iPhone14自拍「詭異綠一片」　

又見機王！她iPhone14自拍「詭異綠一片」　

關鍵字：

iOS16更新版本災情iPhone14耗電相機bug

讀者迴響

熱門新聞

韓男星輕生身亡　享年30歲

李進良宣布新喜訊　小禎親回：妹妹小心喔

快訊／蔣孝嚴「晶華醜聞女主角」公佈了！　周玉蔻：就是張淑娟

蔡玉真和晶華主管確認 「章孝嚴滾床女主就是張淑娟」

強尼戴普驚傳「真的和律師秘戀」！

每月給20萬！人夫忍2年半求歡卻被冷嗆1句

路人圍觀搶拍！她近看是命案現場

附中25年校工遭「便衣警暴打」要國賠　鄰居挨揍也怒告

恢復正常生活！　蘇貞昌：無重大變化10／13解封

《可不可以放進去一下下就好》主唱其實是工人！

超級名媛「張淑娟」起底　前夫與連家有關

廖老大點名難喝　老闆改名重開了

Jennie、V又有情侶照外流！

《女大》吳依霖鏟肉39KG　神級美腿根本名模

爸爸煮熟寵物蟹　要求2兒子吃掉

更多

最夯影音

更多
路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...
廖老大退網加盟主曝沒差　銷售穩定一天賣200杯↑

廖老大退網加盟主曝沒差　銷售穩定一天賣200杯↑

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

普丁徵30萬軍嗆動用核武　俄羅斯逃難潮機票全售罄

普丁徵30萬軍嗆動用核武　俄羅斯逃難潮機票全售罄

阿嬤的智慧！烤肉醬全家開　她拿菜刀叩叩叩：啵幾勒啊

阿嬤的智慧！烤肉醬全家開　她拿菜刀叩叩叩：啵幾勒啊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面