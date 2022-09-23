iPhone衝更新「iOS16.0.2」心得曝光！一票果粉抖：怕怕的

▲蘋果iOS 16更新版本出爐。（圖／記者林敬旻攝）



網搜小組／劉維榛報導

有果粉抱怨，2位家人把iPhoneXS Max更新到iOS 16後「變死機」，就連維修店員也束手無策。如今蘋果釋出iOS16.0.2版本，不少網友回報更新狀況，「更新完，相機問題還是存在啊」、「健身App還是一樣閃退，請問有人可以幫忙解決嗎」。對此，有人直言怕怕的，「不太敢更新，怕一樣耗電！」

蘋果釋出iOS 16.0.2最新版本，能解決許多被詬病的Bug，包含相機在第三方相機App（例如臉書、IG等）中出現抖動導致成像模糊、複製貼上的視窗會重複彈出、設定期間顯示螢幕可能黑屏等問題。

粉專《3c有意思tim哥》也PO出iOS 16.0.2修補更新的貼文， 引來一票果粉回報狀況，一派直呼無異狀「iPhone XR更新完目前ok」、「iPhone13 Pro Max已更新」、「比上個版本省電，用1小時半6%」、「已經更新完畢，電量顯示完美」、「更新後有比上個版本省電」。

不過有網友哀號，「發現臉書要新增相簿時，會被閃退」、「i14Pro Max更新，原生相機還是在變焦時有『轉場』模糊特效」、「更新完，相機問題還是存在啊」、「我12都更了，雖然電還是一樣耗電，但更新了才能看到不一樣的地方」、「想尋求更新到iOS16.0.2，健身App還是一樣閃退，請問有人可以幫忙解決嗎？（拿i13)」。

對此，不少網友直言怕怕的，「XS千萬不要更新，超耗電，不過還是可以更新，不過要每天帶兩顆行動電源⋯⋯」、「我拿12Po Max都不敢更新，我的還在15.2版本 哈哈」、「我連iOS 16都還沒更新」、「i13不太敢更新，怕一樣耗電」、「我的11PM更新iOS16之後，LINE變傻了，訊息不會通知，這次更新不知道能不能解決，怕怕的」。

▼果粉回報更新狀況。（圖／翻攝3c有意思tim哥）

