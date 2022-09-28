iPhone 14 Pro爆災情！外媒揭斷線頻繁、訊號比前一代差

▲iPhone 14 Pro搶購一空。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔子柔／綜合報導

iPhone 14系列自16日開賣後，掀起搶購熱潮，也引發許多討論，其中有不少iPhone 14 Pro、Pro Max的用戶反映訊號變差，使用iPhone 13時網路還比較穩定。

根據《MacRumors》報導，蘋果遭到大量關於訊號不良、網路斷線的投訴，其中大多是來自美國電信商Verizon的iPhone 14 Pro及14 Pro Max用戶，一名iPhone 14 Pro使用者就提到，他在家手機訊號只有1-2格，但iPhone 13訊號滿格，而且用iPhone 13 5G網速還比較快。

▲iPhone 14 Pro用戶反映訊號不良。（圖／記者林敬旻攝）



一名iPhone 14 Pro Max的用戶則說，他的手機在切換4G和5G時會完全收不到訊號，要等幾秒鐘才能恢復，但同樣用iOS 16系統的iPhone 12 Pro Max卻從沒有這種狀況，希望是新的數據機晶片相關的軟體問題，盼能被解決。

有的用戶甚至透過回復原廠設定、升級至最新iOS 16.1 Beta想解決情況，但狀況皆未因此改善。

美國發售的iPhone 14與14 Pro系列移除了實體SIM卡插槽，全面採用eSIM，開通後即可通話上網，目前只有美版用戶出現訊號變差的問題。