i14 Pro動態島「截圖就被看光光」！網笑信仰不足　果粉1招解遭酸

▲只要截圖，就會被看光光。（示意圖／記者陳俐穎攝）



記者施怡妏／綜合報導

蘋果最新的iPhone 14 Pro系列上，新增了「動態島」功能，可以快速切換App，並顯示正在使用的功能在手機正上方，但有網友指出，只要動態島正在進行中，螢幕截圖就一定會截到，沒有可以隱藏的選項，完全沒隱私。貼文一出，不少網友深有同感，貼文掀起網友熱議。

原PO在PTT發文，日前拿到iPhone 14 Pro新機，有很多新功能讓他很驚豔，他也分享多數人討論的「動態島」，使用後的心得，「當然我們肯定蘋果為了瀏海問題想了一個新的解法，但也不得不承認這個解法本身有很多的問題」。

他指出，第一個問題是互動式，鏡頭不知不覺會變得很髒，自拍之前都要先擦過就，第二個就是最惱人的，「只要動態島在進行中的時候，截圖就一定會截到，又找不到可以關閉的選項」，也就是說，聽音樂的情況下，只要截圖，大家都知道自己在聽什麼，「不知道之後更新會不會更改，給最近想買iPhone的朋友參考」。





▲網友酸原PO信仰不足。（圖／翻攝自PPT）

貼文曝光，有不少拿iPhone 14 Pro的網友分享心得，「我感覺創新有，但實際用下來一塊整天在那邊只會礙眼」、「實際上手，覺得最致命的一點是，會反射性覺得中間怎沒有顯示東西，比如曲目什麼的，是不是壞了還是卡bug」、「動態導就是個滑不掉的通知條」、「在比較亮的環境下，黑色那塊會變成不平均」、「我用了動態島後，覺得超蠢，為什麼我要一直看我的倒數計時器那麼大條」。

也有網友分享改善方法，「截圖稍微裁切一下不就好了」、「你要去適應手機，不是讓手機適應你」、「要適應它，畢竟這塊島搞不好要持續個3-5年」。也有不少網友酸，「一看就知道信仰不足」、「信仰不足啦，截完還要再截一次，笑死人」、「有粉絲的自我催眠，偶像的放屁都是香」、「蘋果手機有問題，都是使用者的問題，懂？」

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