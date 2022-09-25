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罕見熱賣！iPhone 14 Pro日本配銷逾5成　鴻海笑立訊哭

▲iPhone 14 Pro Max新色。（圖／記者陳俐穎攝）

▲iPhone 14 Pro Max新色。（圖／記者陳俐穎攝）

記者陳瑩欣／台北報導

蘋果手機iPhone 14 Pro在日本銷售傳出罕見佳蹟，賣贏陽春型機種，配銷量估將過半，市場傳出蘋果有意擴大調整生產線分配，低階機種代工量大的立訊面臨訂單流失風險，高階機種代工量較大的鴻海（2317）集團則有望進補。

日本家電量販通路統計平台BCN最新調查，蘋果iPhone系列手機最近一週稱罕見出現銷量「霸榜」，前3名都由同系列機種包辦，其中iPhone Pro系列機種銷量有逐年增加趨勢，其中iPhone 14 Pro又因為沒有mini機種陪榜搶票房，在iPhone 14系列機種中配銷量估佔53.6%。

BCN調查指出，過往日本市場偏愛入門系列，這次iPhone 14 Pro熱賣，有超過3成以上原本選擇較陽春的mini系列果粉，已願意轉向iPhone 14 Pro。

多家陸媒報導，鴻海子公司富士康在大陸工廠員工向外透露，富士康已經拆了不少iPhone 14生產線，光是鄭州富士康已拆或者將拆生產線的車間至少在5個以上。不過富士康僅表示「不評論市場傳言。」

市場預期，由於高階機種代工告捷，鴻海在下一代蘋果手機研發生產的效率也將超過立訊，澎湃新聞指富士康員工爆料「iPhone 15也開始製樣，製樣車間屬於特級安保區」。

由於中國開賣iPhone 14系列產品時也同樣出現iPhone 14 Pro熱賣的現象，代工廠立訊目前代工以iPhone 14與iPhone 14 Plus為主，市場預期日本市場銷量變化將再次影響立訊業績表現。

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