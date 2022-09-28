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前美國國務卿蓬佩奧蒞臨台南　與在地企業對話深化台美合作

▲藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師指出，王定宇立委特別邀請約20位台南在地企業，與蓬佩奧進行私人閉門會議。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師指出，王定宇立委特別邀請約20位台南在地企業，與蓬佩奧進行私人閉門會議。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）於28日中午到訪台南市，經由立委王定宇安排，邀請台南市長黃偉哲、前外交部長陳唐山與台南市20位企業家進行私人閉門會議，愉快與蓬佩奧對話。

多次擔任立法院外交及國防委員會召集委員的王定宇立委，與歐美政要關係匪淺，特別安排前美國國務卿蓬佩奧歐參訪台南市，蓬佩奧對台灣極為友好，而蓬佩奧在美國提出的相關政策，包含經貿、地區安全都相當倚重台灣，王定宇立委努力建立台南與美國直接對話的管道與關係，特別邀請約20位台南在地企業與蓬佩奧進行私人閉門會議。

▲藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師指出，王定宇立委特別邀請約20位台南在地企業，與蓬佩奧進行私人閉門會議。（圖／記者林悅翻攝，下同）

閉門會議推舉一位企業家，統一對外接受媒體採訪，藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師被推舉代表與會者對外發言。王正坤是皮膚科專科醫師與企管博士，現任台灣美容醫療促進協會理事長，於長榮大學博士班授課供應鏈管理與品牌管理，於成功大學碩士班授課連鎖經營管理，於成功大學醫學系授課美容醫學。

王正坤醫師表示，這次私人閉門會議的名單與談話內容是保密的。20位企業家，包含台南各個產業、企業與醫療界的重要人士，與會的企業家大部分擁有跨國事業與國際視野，大家對於前美國國務卿蓬佩奧到訪台南，都十分雀躍與開心，過去歐美的國家高層重要人士參訪台灣，大部分都以台北首都為主，這次蓬佩奧深入台灣南部，拜訪台南府都，讓南部民眾深深覺得受到國際的重視。

▲藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師指出，王定宇立委特別邀請約20位台南在地企業，與蓬佩奧進行私人閉門會議。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王正坤醫師談到會議過程，每個企業家對於台灣美國的各種合作，都抱持樂觀其成的態度，並且願意全力相挺。這2年的疫情造成供應鏈斷鏈，也造成台灣進出口的困擾，連醫界也受到衝擊，歐美藥廠的藥物無法順利運達台灣，造成藥品與醫療器材缺貨。雖然現在供應鏈已經開始恢復正常，但是必須防範未然，避免下次供應鏈危機，現在就要著手布局韌性供應鏈，台灣企業界將響應美國提出的韌性供應鏈倡議，確保關鍵供應鏈安全無虞，加強民間合作，區域整合，與國家層級合作。

▲藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師指出，王定宇立委特別邀請約20位台南在地企業，與蓬佩奧進行私人閉門會議。（圖／記者林悅翻攝，下同）

如果以台南市醫療界的角度來看待蓬佩奧參訪台南，王正坤醫師表示，這是令人相當歡欣鼓舞的事情，美國看見南台灣，也重視南台灣。藝群醫學美容集團，也是從台南起家，於1997年開設醫美診所，然後往台北、台中、高雄等直轄市拓展，陸續開設10家診所與1家Dr.藝群保養品公司。台灣醫界原本就是使用美國系統，英文教科書，英文論文，採用美式的醫學教育，這次蓬佩奧到訪台南，期待未來雙方更加深化台美的醫療合作，讓台灣醫術持續站在國際舞台，發光發熱，讓世界看見南台灣。

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