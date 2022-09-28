真離奇！台南安平漁船船長下海修船卻溺斃　晨泳老手也走了

▲台南市安平區水景橋的漁船加油站附近海域，南區鯤鯓路101巷對面海灘，28日中午分別傳出溺水案，2名死者由檢警相驗查處中。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安平區水景橋的漁船加油站附近海域，南區鯤鯓路101巷對面海灘，28日中午分別傳出溺水案，2名死者經警方查出身分，1名是漁船黃姓船長下海修船卻溺死，另名係杜姓男子係海邊晨泳老手，卻也遭溺斃，兩案由市警四、六分局報請檢察官相驗中。

台南市消防局119勤務中心，28日中午12時38分許據報，安平區運河路水景橋的漁船加油站附近有人溺水，安平消防分隊出動4車8人前往查處，消防人員到場發現溺水者已由附近漁民協助打撈上岸，經查該名年約45的男子已明顯死亡。

四分局安平所指出，接獲110報稱有人掉進水裡，安平所接報速趕往現場，經現場印尼籍船員（安多諾）指述：台籍黃姓船長約上午11時30分下海修理船隻，中午12時30分卻見到船長漂在水面上明顯死亡，即報警處理。安平所經聯繫黃男的兒子至漁港現場親自指認無誤，並陪同移置遺體至市立殯儀館辦理相關手續，後續報請檢察官司法相驗中。

隨後在12時53分許，119據報南區鯤鯓路101巷對面沙灘民眾發現有溺水者，立即出動灣裡消防分隊2車3人前往查處，消防人員在下午1時1分許到達現場，經搜索於1時29分許發現該名溺水者，馬上將其打撈上岸，經查該名年約60歲的溺水者已明顯死亡，落水原因不明。

全案經市警六分局後續調查，查出死者為66歲杜姓男子，每日都會至該處晨泳，疑不慎溺斃，已報請檢察官司法相驗中。