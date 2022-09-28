準備迎接解封　桃園機場為邊境再鬆綁做準備

▲為邊境再鬆綁做準備，王必勝指揮官視察桃園機場。（圖／機場公司提供，下同）

記者張惠媛／桃園報導

中央流行疫情指揮中心日前宣布將自9月29日起，調增入境總人數為每週6萬人次，同時取消入境唾液PCR檢測。為了解相關作業整備情形，指揮官王必勝、副指揮官陳彥伯昨（27）日連袂視察桃園機場，機場公司、衛生福利部疾病管制署北區管制中心與內政部移民署國境事務大隊分別針對整備情形進行簡報。王必勝指揮官聽取簡報後，隨後現地視察入境動線，並期勉各單位繼續加油，持續兼顧防疫與旅客服務。

▲王必勝指揮官聽取簡報後進入管制區視察入境動線，並期勉各單位繼續加油。



動線規劃最佳化，確保旅客順利通關

指揮官王必勝指出，視察主要有兩個重點，一是9月29日取消入境唾液PCR檢測後，動線會改變，需事先進行瞭解；再者是10月13日「0+7自主防疫」之相關配套措施，因這部分屆時改變較大，所以也需要事先確認動線規劃是否適當，期望相關措施上路時，機場秩序能保持得很好，旅客都能在合理的等待時間內順利通關。

▲王必勝指揮官視察旅客入境動線，圖為入境發燒篩檢站。



▲因應9月29日取消入境唾液PCR檢測後動線的改變，王必勝指揮官事先至桃園機場瞭解流程與動線規劃。

優化出入境作業流程，加大輸運量能迎接解封

機場公司表示，在8月22日指揮中心放寬入境限制上限為5萬人次後，桃園機場8月單月客運量更突破48萬人次，為過去7個月平均值的3倍多，更是自2020年4月以來的單月最高紀錄。配合中央各項措施，桃園機場持續優化入境旅客採檢及離場的作業流程，除配合疾管署進行動線上的調整外，也持續加大疏運量能，執行擴大防疫車隊數量、親友接送、計程車動線分流、安排外籍移工、境外生專車、每日監控車輛調度及疏運情形等措施，做好相關準備以迎接解封。

機場公司將持續依疫情狀況、指揮中心邊境措施等面向，滾動式調整機場動線配置及相關配套，也呼籲旅客落實相關防疫規範，配合邊境穩健解封，邁向正常生活。