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台南發放敬老攜幼助貧濟弱防疫補貼　加領敬老暨健保福利金29日就入帳

▲社會局指出，今年也因受疫情影響，市府除發放重陽敬老禮金1千元外，再加碼發放健保福利金，符合資格者可領取重陽敬老暨健保福利金共2千元，加上防疫補貼金，有機會領到3千元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲社會局指出，今年也因受疫情影響，市府除發放重陽敬老禮金1千元外，再加碼發放健保福利金，符合資格者可領取重陽敬老暨健保福利金共2千元，加上防疫補貼金，有機會領到3千元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲表示，近來Omicron亞型變異株BA.4、BA.5帶來新一波疫情挑戰，在市府財政許可下，市府及議會黨團傾聽民意，為體恤因受疫情影響弱勢族群，市府針對長者、未滿6歲之嬰幼兒、經濟弱勢以及其他具有社會救助資格民眾，發放防疫補貼金每人至少1千元，預計發放人數約51萬人，總經費5億1千萬元。

社會局指出，今年也因受疫情影響，市府除發放重陽敬老禮金1千元外，再加碼發放健保福利金，符合資格者可領取重陽敬老暨健保福利金共2千元，加上防疫補貼金，有機會領到3千元。

黃偉哲市長表示，市府一直致力照顧台南的長輩們，運用有限的資源推展老人福利政策，尤其是我們台南的老人福利有三項是六都第一，分別是長照服務涵蓋率、社區照顧關懷據點服務長輩涵蓋率還有一國中學區一日照佈建完成率，尤其是即將在年底率先全台完成一國中學區一日照的目標。市府會持續在各方面完善老人照顧服務，讓長輩們都能在台南安心、安養、安好。

▲社會局指出，今年也因受疫情影響，市府除發放重陽敬老禮金1千元外，再加碼發放健保福利金，符合資格者可領取重陽敬老暨健保福利金共2千元，加上防疫補貼金，有機會領到3千元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市新市區老人福利協進會理事長吳明哲表示，感謝南市府一直以來照顧長者與弱勢的用心，不僅在各區廣設長照及日照中心，此次防疫津貼、重陽敬老金及健保福利金，皆是嘉惠市民的及時雨。他近期也會在各種聚會場合，大力宣導此次各項津貼的發放事宜，讓南市府對長者及弱勢族群的關懷與疼惜之心能更廣為人知。

▲社會局指出，今年也因受疫情影響，市府除發放重陽敬老禮金1千元外，再加碼發放健保福利金，符合資格者可領取重陽敬老暨健保福利金共2千元，加上防疫補貼金，有機會領到3千元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

社會局強調，防疫補貼金與重陽敬老禮金暨健保福利金，均不需民眾自行提出申請，就原先已符合資格的低收入戶、中低收入戶、身心殘障者等經濟弱勢對象、領有敬老禮金之65歲以上長者、55至64歲原住民及今年8月31日前已設籍於臺南市且領有0至2歲育兒津貼或托育補助之幼兒，將直接匯入金融帳戶；另因故無法提供帳戶之受補助對象，將另外由區公所通知領取現金。

社會局表示，本次防疫補貼金將與重陽敬老暨健保福利金均於9月29日直接匯入符合資格之民眾帳號，讓每位長輩及獲補助對象都能安心、安全且便利的領到禮金及補助金，同時也兼顧防疫需求；另針對無法匯款之長輩，將由戶籍所在地區公所里幹事協助親送或通知領取。若有任何敬老禮金領取問題一定要馬上聯繫戶籍所在地區公所或洽臺南市政府社會局老人褔利科專線2982617或2991111轉6538、8353查證。

教育局表示，2歲至未滿6歲幼兒防疫補貼金發放對象及資格為：（一）2022年8月31日2歲至未滿6歲之幼兒(2016年9月1日至2020年8月31日出生)。（二）2022年8月31日仍設籍於台南市之幼兒。符合發放資格且8月份領有育兒津貼者，教育局將於9月29日直接匯款至家長帳戶；非帳戶匯款者，則由幼兒之父母或監護人於9月29日至10月28日至台南市教育局公布之指定地點領取，領取地點將於9月28日前寄送通知單告知，並公告於教育局網站以利家長查詢。

▲社會局指出，今年也因受疫情影響，市府除發放重陽敬老禮金1千元外，再加碼發放健保福利金，符合資格者可領取重陽敬老暨健保福利金共2千元，加上防疫補貼金，有機會領到3千元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長呼籲，近期詐騙集團假冒衛生福利部，發送防疫紓困補貼專案簡訊，並提供申請連結網址，民眾點擊進入該網址瀏覽，要求輸入個人資料及金融機構帳戶密碼後，帳戶存款即遭盜領。市長特別提醒民眾本次防疫補貼金會直接匯入個人帳戶，請勿點擊不明簡訊連結及輸入個人資料，若有疑慮可撥打165反詐騙諮詢專線查證。

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