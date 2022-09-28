譴責蔡英文、蘇貞昌伸手進NCC喬鏡電視　國民黨：不提告就是默認

▲蘇貞昌、陳耀祥。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對鏡電視新聞台申設疑有政治力介入，國民黨今（28日）召開「總統級醜聞！公然伸手進入NCC喬新聞台，蔡英文、蘇貞昌踹共！」記者會，表達最嚴厲譴責，並提三點要求，呼籲檢調主動立案調查，國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥應下台負責，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌也應公開向國人說明。

國民黨文傳會主委洪孟楷表示，NCC是中華民國有關訊息流通事業的最高主管機關，是獨立行政機關，2006年成立時之初衷是仿照美國聯邦通訊委員會，目的是使通訊傳播管理行政中立，然而，民進黨政府下的NCC，有行政中立跟行政獨立嗎？根本就是天大笑話。

洪孟楷說，錄音檔出來後，總統府或行政院雖第一時間否認，但有去提告嗎？只否認不提告，不讓檢調介入，究竟在心虛甚麼？如果這是假新聞，為什麼不敢提告？為什麼不敢要求對錄音檔辨識真偽？不提告，就是心虛、就是有鬼、就是默認。

國民黨副發言人楊智伃認為，NCC早就成為綠營打手跟傀儡，黨政軍退出媒體是民進黨在野時的口號，現在卻反而將黑手伸入媒體。錄音檔內容確實擺在這邊，民進黨切勿切割，所做所為是在踐踏媒體第四權、踐踏媒體從業人員的尊嚴與驕傲。

洪孟楷代表國民黨正式提出三點要求：第一、新設新聞台過程有政治力介入，要求檢調應該主動立案調查有無涉嫌政商利益輸送；第二、陳耀祥聽命行事，明顯不獨立客觀，應立即辭職道歉下台負責；第三、蔡英文、蘇貞昌別再神隱，公開向國人說明，「總統級醜聞」是國家之恥。