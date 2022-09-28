▲很多人喜歡日本。資料照，非疫情期間拍攝。（圖／記者黃克翔攝）

記者曾筠淇／綜合報導

日本是很多人最喜歡的國家，當地不只好玩，好吃的也很多。而近日就有網友好奇詢問，日本有什麼食物「過譽」了呢？話題一出，被最多人點名的食物就是「章魚燒」，因為口感實在太軟爛。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「日本最過譽甚至難吃的食物」為題發文，提到日本有很多好吃的美食、好玩的景點，但大家覺得哪樣食物過譽了？他舉例，像是竹下通可麗餅總大排長龍，但他卻覺得貴又普通；龍蝦三明治也是要排很久，但不只貴還難吃。

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▲章魚燒。示意圖，與本文無關。（圖／記者黃士原攝）

貼文一出，底下網友紛紛回應，「鐵路便當，認真，一堆雷的醬菜」、「大阪煎餃，真的難吃」、「拉麵的湯很鹹，越道地的越鹹」、「個人覺得是大阪燒」、「餃子...真的完全被台灣鍋貼X打」、「餃子全部都是詭異的口感」、「日本炸物真的輸台灣很多」、「日本炒麵麵包也是死鹹難吃」。

不過，被最多人點名的則是章魚燒，「章魚燒軟軟，可能不是台灣人口味」、「章魚燒，軟爛糊」、「章魚小丸子，應該是說台灣人吃不習慣那種軟爛的口感」、「章魚燒，懷疑自己沒買到好吃的店，連吃3天結果都差不多」、「第一個想到就章魚燒」、「日本的章魚燒超級不對台灣人口味」、「章魚燒，日本的很軟爛像是吃鼻涕」、「章魚燒就是一坨麵糊」。

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