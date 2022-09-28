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快訊／又1熱帶低壓生成！估24小時內成颱「洛克」　海上3系統共舞

記者李宜秦／台北報導

太平洋上除了有兩個颱風諾盧、庫拉外，今早又生成一個熱帶性低氣壓TD21，形成三個熱帶系統共舞的局面。中央氣象局表示，TD21有機會在24小時內發展成今年第18號颱風「洛克」，不過強度不強，對台灣也無影響。

▲▼ 。（圖／氣象局）

▲熱帶低壓可能於24小時內成颱。（圖／氣象局）

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TD21於28日8時的中心位置在北緯21.1度，東經132.4度，以每小時15公里速度，向北進行。中心氣壓1002百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒 23 公尺。

▲▼ 。（圖／氣象局）

▲海上有三個熱帶系統共舞，從左到右為颱風諾盧、熱帶低壓TD21、颱風庫拉。（圖／氣象局）

氣象局預報員曾昭誠表示，TD21有機會在未來24小時發展成輕度颱風「洛克」，並將往日本南方海面移動，但因大環境發展條件不佳，強度可能只能維持輕度颱風下限，且還沒到日本就可能再度減弱為熱帶低壓，對台灣天氣沒有影響。

至於南海的熱帶系統，曾昭誠指出，目前預報看來該系統也越來越弱，增強為熱帶低壓的機率下降很多，目前海面上沒有其他熱帶系統發展的明顯跡象，短期內有其他熱帶系統發展的機會較小。

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