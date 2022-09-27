秋老虎來了！高溫飆36度℃　變天轉雨時間曝

▲周五、周六南邊水氣較多。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，今天（27日）起各地白天偏熱、早晚涼，白天高溫升至35、36度，為「秋老虎」的天氣型態。中央氣象局預報員趙竑則表示，周五、周六南邊水氣較多。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新氣象局路徑潛勢預測圖顯示，中颱諾盧持續偏西，朝越南前進，有略增強的趨勢；第17號輕颱庫拉在硫磺島北方海面，向北北西移動，再向東北大迴轉，都在海上，雙颱對台灣無威脅；未來一周西北太平洋仍在熱帶擾動活躍期，模式模擬顯示還有其他熱帶系統發展的機率，應持續觀察。

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▼吳德榮說，雙颱對台灣無威脅。（圖／氣象局）





吳德榮表示，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日至下周一中層大氣為副熱帶高壓籠罩，天氣穩定，各地晴時多雲，中午前後紫外線過量及危險級，要注意防曬，低層大氣盛行偏弱的東風，水氣不多，東半部及午後中南部山區偶有局部零星飄雨的機率；今起各地白天偏熱、早晚涼，日夜溫差大，白天高溫升至35、36度，為秋老虎的天氣型態。

趙竑接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天到周四各地滿晴朗，東半部有些局部短暫陣雨，其他地區以午後降雨為主，特別是嘉義以南和其他山區；周五、周六南邊水氣較多，東南部、恆春半島降雨較強、較廣，東部、東北部也有局部短暫陣雨，西半部則為多雲到晴，午後南部和其他山區有局部短暫雷陣雨；周日、下周一各地晴到多雲，僅東半部有零星短暫陣雨，午後各山區有局部短暫陣雨。