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估又有颱風！1圖看各國路徑　「首波東北季風」冷空氣時間曝

（圖／翻攝JTWC）

▲目前西北太平洋上有諾盧颱風、擾動97W和庫拉颱風（由左至右）。（圖／翻攝JTWC）

記者陳俊宏／台北報導

最新各國模式模擬路徑曝光！中央氣象局預報員陳伊秀表示，下周三、下周四有入秋首波東北季風增強。另外，目前洋面上還有熱帶擾動發展，民間氣象愛好提到，未來預估強度介於熱帶低壓到輕度颱風之間，但靠近台灣的機率很低。根據國際命名，若成颱將是今年第18號颱風「洛克」（Roke，美國提供，指男性名）。

陳伊秀接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天（28日）、周四水氣較少，東半部有零星短暫陣雨，午後嘉義以南和其他山區有零星雷陣雨；周五、周六南邊有些水氣，東南部、恆春半島有局部短暫陣雨，東部、東北部有點零星降雨，其他地區多雲到晴，午後南部和其他山區有局部短暫雷陣雨。

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（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

陳伊秀說，周日到下周二東半部有零星短暫陣雨，其他地區為多雲，午後各地山區有局部雷陣雨；下周三、下周四入秋首波東北季風增強，至於預報低溫如何，還要等時間近點再看。根據氣象局定義，東北季風為預測台北氣象站日最低溫19度以下。

至於近期是否可能還有颱風生成，陳伊秀分析，目前洋面上有個熱帶擾動，會不會成颱還要再觀察，但未來路徑傾向往日本、之後變性溫帶氣旋，對台灣不太有影響。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書表示，熱帶擾動97W目前位於關島西北方，未來幾天將稍微增強，但環境較為乾燥的關係，增強幅度也相當有限，介於熱帶低壓和輕颱之間；最新資料來看，會先朝西北往日本那霸靠近，然後轉向東北，靠近台灣的機率很低，也不影響天氣，請大家放心！

▼最新各國模式模擬。（點圖可放大／翻攝typhoon2000）

（圖／翻攝typhoon2000）

▼台灣颱風論壇說，97W靠近台灣的機率很低。（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書

（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

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