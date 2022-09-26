又是週末變天！半個台灣轉雨「溫差破10度」　一週天氣2段式變化

▲今日到週四天氣相對穩定。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

未來一週天氣大致分為兩階段變化，今日到週四天氣相對穩定，且溫度也會回升，日夜溫差可達10度左右。週五到週日受到南方水氣影響，東南部、恆春半島、宜花等地有雨，且南邊海域可能有熱帶系統發展。另海上目前有兩個颱風諾盧、庫拉，對台均無影響。

氣象局預報員林定宜表示，今日到週四天氣相對穩定，東半部、基隆北海岸可能有局部短暫降雨，午後嘉義以南、各地山區有局部短暫雷雨，週二到週四溫度回升，高溫約34到35度，早晚低溫約24到25度，日夜溫差略大。

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▲海上兩個颱風對台灣都沒有影響，從左到右為諾盧、庫拉。（圖／氣象局）

週五到週日南邊水氣北上，加上大低壓區帶來的水氣擾動，東南部、恆春半島、宜花有短暫陣雨，明顯降雨的區域包括台東、恆春半島等地。另南邊大低壓帶可能有熱帶系統發展。

而目前海上共有兩個颱風，包括中度颱風「諾盧」、輕度颱風「庫拉」，諾盧距離鵝鑾鼻約740公里，目前位在呂宋島西方，未來持續偏西往南移動，將使巴士海峽風浪增大；庫拉今早生成，距離台北東方約2200公里，對台灣沒有影響。

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