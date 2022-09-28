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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨／柯志恩吃播凸槌！議員瞎指老店「顧身體」倒了　網要她洗門風

▲顧身體目前還在營業，只是縮小規模。以前店面就在陳若翠現在的服務處位址 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲顧身體目前還在營業，只是縮小規模。以前店面就在陳若翠現在的服務處位址 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

真的是超級大烏龍！國民黨高雄市長參選人柯志恩跟現任高雄市議員陳若翠昨天(27日)合體連線「吃播」，陳若翠在直播當中表示高雄知名店家「顧身體」已經收起來2年多了，這句話一出，讓網友怒了！因為「顧身體」明明還在營業，而且就開在陳若翠議員的服務處旁邊，網友要求洗門風，而「顧身體」老闆無奈表示：「嘴巴長在人家身上」。

27日中午，國民黨高雄市長參選人柯志恩跟兩位黨內現任市議員陳若翠跟黃紹庭合體「吃播」，陳瑞翠在直播內容當中提到高雄知名店家「顧身體」已經收起來2年多，不過這一段話被截放到網路，卻讓網友大怒！幫老闆要求洗門風，因為「顧身體」明明就還在營業，而且店就在七賢路與自立路口，旁邊就是陳若翠的服務處。所以網友酸爆「這下要點一百碗的豬腳麵線」來洗門風了。

▲顧身體目前還在營業，只是縮小規模。以前店面就在陳若翠現在的服務處位址 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲顧身體目前還在營業，同時也是陳若翠服務處的鄰居。（圖／記者吳奕靖攝）

▲國民黨高雄市長參選人柯志恩跟黨內議員參選人合體吃播，陳若翠一句「顧身體」2年前倒了，引發議論 。（圖／翻攝議員臉書）

▲國民黨高雄市長參選人柯志恩吃播，陳若翠（左）一句「顧身體」2年前倒了，引發議論 。（圖／翻攝議員臉書）

記者在27日深夜快接近凌晨，實地走訪「顧身體」發現，它已經是縮小規模營業，原本的店面就是陳若翠現在的服務處，但是兩個的確是緊鄰在一起！同時記者也意外捕捉到民進黨的參選人湯詠瑜跟母親跑完行程之後，來到這裡吃宵夜，對於陳瑞翠的說法，湯詠瑜說：「我就常常來這邊吃，老闆娘就坐在那邊，你若是常常來，你不會覺得它倒店了，我不知道她是什麼意思」。不過她也沒忘了要酸一句「世界上最遙遠的距離，我就開在你旁邊，跟你日夜、朝夕四目相對，你覺得我倒店了」。

同樣也是來吃宵夜的市議員參選人陳建良說：「就看到po文，激起我吃宵夜的慾望，然後來吃一下！她說兩年前倒了是不是，那我最近有來吃啊！兩年前倒了，倒的是哪裡」？不過陳建良也幫陳若翠緩頰，可能是「講錯了，只是有點誇張，不是服務處設在這邊，不是她的鄰居」。

▲顧身體目前還在營業，只是縮小規模。以前店面就在陳若翠現在的服務處位址 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲顧身體老闆對於這件事，也只能無奈苦笑 。（圖／記者吳奕靖攝）

「顧身體」老闆無奈表示：「我是不知道，我剛聽人家說的，我們只是縮小而已，其實我們是無關緊要，沒要緊！因為嘴巴是長在別人身上，我們有沒有在做，大家知道就好，大家看就好」。而就在整起事件被轉貼到陳若翠臉書，陳若翠在臉書回覆更正：「顧身體原店面雖已關店，但好味道仍留存在若翠競選總部旁的攤位，歡迎大家來品嚐。」

「顧身體」是高雄知名的老字號宵夜，營業時間是從下午五點半開始，主要是販售藥膳排骨、豬腳麵線、麻油腰子等食補餐點，營業迄今已經有幾十年，目前由第二代來經營。

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