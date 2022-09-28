周玉蔻決裂蔣萬安！徐巧芯爆「由愛生恨內幕」：回不了頭了

▲周玉蔻猛打蔣萬安身世之謎。（圖／記者屠惠剛、周宸亘攝）

記者周亭瑋／綜合報導

資深媒體人周玉蔻近來狂挖蔣孝嚴陳年緋聞，不僅吃上官司，節目也被取消在新聞台聯播。眼看她砲打蔣萬安是火力全開，國民黨台北市議員徐巧芯直言，周玉蔻以前是很喜歡他的，更吐露兩人決裂的導火線，「再也回不了頭了。」

徐巧芯25日上網路節目「董事長開講」時提到，一開始周玉蔻很喜歡蔣萬安，因為她很喜歡小鮮肉，在蔣萬安還是立委的時候，動不動就找他上節目訪問，「在2015年時，她告訴大家的是，蔣萬安是蔣家第四代沒錯，結果2022年突然變了。」

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徐巧芯透露，以她個人的觀察，兩人從交好到決裂的關鍵，是因為一張合照，「有次蔣萬安在記者餐會上，跟每個記者拍照，也會單獨合照，有個長得很漂亮的記者，就把他們的合照放在個人臉書，寫說蔣萬安告訴她，他的朋友稱讚她很漂亮。」

徐巧芯直言，地點是在蔣萬安辦公室，就是單純跟記者們的聚會，並無不妥之處，然而在那張照片出來後，周玉蔻便翻臉，「她說蔣萬安怎麼可以跟女記者這麼沒有分際，這麼近拍合照，從那天開始，兩個人就決裂了，再也回不了頭了。」

▲蔣萬安當立委時，多次接受周玉蔻訪問。（圖／台北之音）

另外，她也強調，「確實是在那個照片風波後，兩個人就漸行漸遠，從此之後蔣萬安...我印象中也沒再去過她任何一個節目。」

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