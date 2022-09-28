蔣萬安打臉柯文哲！　2方法解決內湖交通

▲內湖交通壅塞長年未解，蔣萬安主張應盡快讓捷運東環段及民生汐止線動工。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

年底九合一大選，被藍軍寄予厚望光復首都的國民黨台北市長參選人蔣萬安，參選以來飽受外界批評他的選法太過佛系，或對市政等議題態度不夠強硬，他接受本刊專訪時首度對大巨蛋議題發表看法，強調大巨蛋的公安審查應擺脫政治，儘速回歸專業審查，並鄭重宣示：「我的目標就是在上任後1年內讓大巨蛋完工！」因此必會展現魄力與中央全力溝通，同時要求遠雄限期改善缺失，讓大巨蛋儘速完工，他並拋出加速捷運線東環段建設，以改善北市東區的交通，解決內湖長期打結的交通瓶頸。

台北市長選情白熱化，國民黨參選人蔣萬安近來頻頻鎖定民進黨對手陳時中猛攻，爭取正藍選票回流的企圖明顯，蔣萬安22日接受本刊專訪坦言，雖然各項民調都領先，但選舉就像賽跑，如果領先，當然是加速，他會把當選目標設定在選票過半，也就是超過51％，爭取最多市民支持。

▲蔣萬安22日接受本刊專訪，談到他盼減輕年輕夫妻的負擔，因此提出生育補助等政策。

蔣萬安開場就點名台北市長柯文哲，「柯文哲主政時，很多市民朋友都跟我反映，他們期待接下來的市長，能儘速把過去7年多延宕、停滯的公共建設加速完成！」他盤點柯任內多項停滯不前的重大建設說：「如果我上任，一定儘速讓大巨蛋在1年內完工！」

蔣萬安直言，在柯市長上任後，大巨蛋被打成5大弊案之一，以致無法如期完工，後又因內政部拖延審查，將審查項目從60多項增至80多項，「大巨蛋的根本問題，都在於政治因素卡關。」若他當上市長，「大巨蛋議題就是回歸專業，只要（中央）審核不合格，就立刻要求遠雄限期改善！」

「大巨蛋不只是台北市民的大巨蛋。」蔣萬安強調，這更是台灣的第1座大巨蛋，是全國民眾都高度關注的議題，因此無論如何，中央及地方必須積極共同面對，他的目標就是在上任後1年內讓大巨蛋完工，未來不管是面對中央或遠雄，他都會全力溝通，讓大巨蛋盡快啟用。

蔣萬安向本刊提及的第2項政見，即解決內湖的交通問題。「內科交通大家一直在討論，所以捷運東環段的興建，我上任後會讓它儘速動工！」他也進一步提到捷運民生汐止線，也是內湖民眾一直期待的路線，但4年前卻因柯文哲的1句「盲腸線，等我有空以後再做」，傷透內湖民眾的心，「若我當選市長，絕不會將民生汐止線當作盲腸線，而是列為最優先要興建的捷運路段！」他並呼籲中央儘速核定，只要一核定，他馬上下令動工。

第3大政見著重生育補助。他說，老婆現正懷第3胎，自己將是3寶爸，但有很多年輕夫妻不敢生、不敢養，也租不起較大空間的房子育兒，逼不得已只好離開台北，搬到別的城市居住，被迫通勤。

「過去大家講北漂，來台北靠自己努力闖出一片天，現在卻變成了脫北。」他指出，柯市長執政7年多來，台北市人口外移超過20萬人，其中6成是年輕夫妻帶著孩子搬離；然而，生育補助獎勵自前市長郝龍斌執政時的2萬9千元，至今僅剩1萬6千元，他認為這都是造成年輕人壓力遽增的原因之一。

「所以我的生育獎勵加倍，第1胎4萬元，第2胎只要符合入住社宅資格，不用抽籤，租金8折，以減輕年輕人負擔。」蔣萬安說，對他而言，投資下一代就是投資台北；另外他也提出公托政策，包含0到6歲公托全額補助，同時也提高私托補助經費，「這是市長的責任，我們要面對的問題。」



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