　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

最辣國文老師：陳時中是黑化前的柯文哲　唯一不考慮人選曝光

記者黃翊婷／綜合報導

2個月後就是九合一大選，台北市長選情緊繃，有「最辣國文老師」之稱的網紅Q塔（Queenta）28日一早在臉書PO文分享自己的看法，直指民進黨台北市長參選人陳時中像是「黑化」前的台北市長柯文哲，她願意給一次機會，而無黨籍台北市長參選人黃珊珊則是她唯一不考慮的人選。

▲▼最兇國文老師Q塔喊話徐小可　勸2種人別碰政治：不懂裝懂。（圖／翻攝自臉書／Q塔 Queenta）

▲Q塔認為這是的選舉非常混亂。（圖／翻攝自臉書／Q塔 Queenta）

Q塔在臉書PO文中提到，這次的選舉非常混亂，很多掀人瘡疤、負面抹黑的事件，讓她看到都懶得發言了，畢竟她一向不喜歡「潑髒水」這種手段，或許過去抹黑這個手法對選舉是有效的，但如今網路資訊便捷，年輕人早就不吃這一套，所以「當有人要靠去攻擊對手的『學歷』、『論文』、『父親緋聞案』都是不被買單的」，這也是她認為周玉蔻、高虹安會置於風口浪尖上的原因。

▲▼陳時中、蔣萬安、黃珊珊。（合成圖／ETtoday資料照）

▲台北市長選戰，陳時中、蔣萬安、黃珊珊選情拉鋸。（合成圖／ETtoday資料照）

Q塔也在文中分享對台北市長參選人們的看法，首先，她認為國民黨台北市長參選人蔣萬安是新秀，會讓人期待能否有一番作為，但可惜「國民黨的包袱、蔣姓」還是會成為他執政路上的限制，政治考量永遠在政策之前，「國民黨還沒重整到一個新的局面，所以蔣萬安上了也是可惜而已，這次的票我不會投給他，下一次就很難說了。」

接著，Q塔直言，陳時中在她心中算是毀譽參半，類似初期的柯文哲，有能力做事但略顯自大，但政治人物本來就不可能是完美的，柯也確實做過不少事情，只是後來越走越歪，「陳時中大概就是黑化前的柯文哲，滿值得給一次機會。」

「黃珊珊是我唯一不考慮的人選。」Q塔表示，原因很簡單，她覺得民眾黨是一個因仇恨而生的政黨，這次選舉會變得更加混亂，也是因為民眾黨的加入，彷彿變成有「兩個國民黨」在潑髒水，她希望民眾黨能變得更成熟一點，畢竟台北市長是很重要的職位，不可能交給一個不成熟的政黨，反而讓黃珊珊成為政治的棋子。

最後，Q塔分析，若選民想要幫民進黨輔選，就要鼓勵誓死不投民進黨的人都把票投給黃珊珊，進而瓜分藍營的票倉，「不然我覺得蔣萬安贏面很大，提供給大家參考！」

▼Q塔臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／Q塔 Queenta）

「最辣國文老師」Q塔分析台北市長選戰。（圖／翻攝自Facebook／Q塔 Queenta）

►苗栗「豪華露營」6人包棟特價中！含兩餐還能烤肉超過癮

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
快訊／大轉彎！　周玉蔻今早提告柯蔣誹謗「不去了」
明年要過苦日子！　學者示警：和2008年金融海嘯的情況一樣
許仁杰拒認出軌「說詞有破綻」！爆謝京穎牽線進劇組　火熱內幕曝
周玉蔻節目爆哭完「今早要告柯文哲、蔣萬安」　揭綠委害她變沙包
快訊／南宮珉爆要結婚了！　和秦雅凜交往7年「婚宴地點」曝光
解封急診塞爆　醫：我錯了！現在就開始「還債了」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

ET專訪／名模女兒里唯成焦點　徐定禎苦笑：大家一直喊我岳父

ET專訪／苗栗三角督選戰格局定型　徐定禎：翻轉苗栗最好機會　

最辣國文老師：陳時中是黑化前的柯文哲　唯一不考慮人選曝光

周玉蔻今提告柯文哲、蔣萬安　王鴻薇8字酸爆：等看她醜態百出

周玉蔻節目爆哭完「今早要告柯文哲、蔣萬安」　揭綠委害她變沙包

選舉吸目光拚特色　陳宥丞競總改咖啡館邀選民嚐鮮

周玉蔻鞠躬道歉「有祕聞」　爆哭126秒控訪陳時中被剪成男女影片

中一中學生會長補選結果　南一中學生會不承認

周玉蔻爆哭126秒！訪陳時中被剪輯成「愛心男女影片」來賓全安靜

衛福部拍板！醫事人員6次免費心理諮商服務延長　染疫死亡者家屬也適用

網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　婚禮合照掀熱議：一家人都好酷

孫德榮開炮「網紅亂象」吸粉創業　嗆：粉絲追你變一堆負債怎麼辦！

視訊看診遇地震病人不見了　醫師抬頭愣住：我要逃嗎？

周玉蔻被「正妹記者」惹怒　彎腰喊：這麼漂亮還不清楚

尪睡一半夢到「在標槍」　突舉妻腳扔出...她傻眼

人類首次「撞擊行星改道」　護地球！NASA測試成功

《3國智》收攤！納豆攜依依回歸　王少偉不捨哽咽：相信會再相見

被女同學手上花束碰到　調皮弟回擊慘遭壓制XD

迪麗熱巴聽粉絲自稱老公：想得美！　被酸「沒別人漂亮」高EQ反擊

小黃司機分心大聊棒球賽　連續撞飛2騎士再撞貨車

ET專訪／名模女兒里唯成焦點　徐定禎苦笑：大家一直喊我岳父

ET專訪／苗栗三角督選戰格局定型　徐定禎：翻轉苗栗最好機會　

最辣國文老師：陳時中是黑化前的柯文哲　唯一不考慮人選曝光

周玉蔻今提告柯文哲、蔣萬安　王鴻薇8字酸爆：等看她醜態百出

周玉蔻節目爆哭完「今早要告柯文哲、蔣萬安」　揭綠委害她變沙包

選舉吸目光拚特色　陳宥丞競總改咖啡館邀選民嚐鮮

周玉蔻鞠躬道歉「有祕聞」　爆哭126秒控訪陳時中被剪成男女影片

中一中學生會長補選結果　南一中學生會不承認

周玉蔻爆哭126秒！訪陳時中被剪輯成「愛心男女影片」來賓全安靜

衛福部拍板！醫事人員6次免費心理諮商服務延長　染疫死亡者家屬也適用

ET專訪／名模女兒里唯成焦點　徐定禎苦笑：大家一直喊我岳父

ET專訪／苗栗三角督選戰格局定型　徐定禎：翻轉苗栗最好機會　

南宮珉主動追求小11歲陳雅凜！　3優點打動「私下超愛撒嬌」甜喊：寶寶

《一家團圓》男星曾靠同居女友借錢度日！5年情滅分手「另找新住處」

賈吉、大谷翔平美聯MVP之爭　普神心裡早有答案

世紀颶風撲美！NASA「阿提米絲」3度中止發射移到室內　驚傳火災

快訊／大轉彎！　周玉蔻今早提告柯蔣誹謗「不去了」

C羅先發上陣2次射門未能進球　葡萄牙0比1吞敗無緣歐國聯4強

在中國經歷「太痛苦」　烏克蘭妹來台：台男給我安全感

軍營旁種4200株大麻「幕後黑手是松聯大老」　還自學栽培法

正妹用留言創早餐之歌 大冰奶烙屎網喊超有感

政治熱門新聞

周玉蔻爆哭126秒！訪陳時中被剪輯成「愛心男女影片」

周玉蔻爆哭126秒　鞠躬道歉「有祕聞」

周玉蔻告柯P、蔣萬安　揭綠委害變沙包

快訊／民視決議！　取消周玉蔻節目在53新聞台聯播

中一中學生會長補選結果　南一中學生會不承認

黃國昌控綠營參選人施壓行政機關賤賣土地　協助黑道都更炒地皮

陳其邁20秒影片曝政績　上任1年綠園道工程完成

柯文哲發660元　喊「通關密語」馬上領

不是蛋餃！他曝彰化志工吉祥物原型　「到底是誰決定變更設計？」

鏡電視音檔曝光！　國民黨批「總統級醜聞」：民進黨公然介入NCC

鏡電視裴偉跩稱「這是總統旨意」...音檔文曝光

周玉蔻今提告柯文哲、蔣萬安　王鴻薇8字酸爆

蓬佩奧晚宴菜色全曝光　主廚端高雄食材水果入料

新北發放「重陽敬老金」！最高領2萬　66萬人受惠

更多熱門

相關新聞

周玉蔻今提告柯文哲、蔣萬安　王鴻薇8字酸爆

周玉蔻今提告柯文哲、蔣萬安　王鴻薇8字酸爆

資深媒體人周玉蔻近日因連日攻擊蔣萬安引起的風波，周玉蔻今天10點將提告台北市長柯文哲、蔣萬安誹謗。對此日前跟她互槓的台北市議員王鴻薇，在臉書發文用8個字酸爆她。

周玉蔻告柯P、蔣萬安　揭綠委害變沙包

周玉蔻告柯P、蔣萬安　揭綠委害變沙包

選舉吸目光拚特色　陳宥丞競總改咖啡館邀選民嚐鮮

選舉吸目光拚特色　陳宥丞競總改咖啡館邀選民嚐鮮

周玉蔻爆哭126秒　鞠躬道歉「有祕聞」

周玉蔻爆哭126秒　鞠躬道歉「有祕聞」

周玉蔻爆哭126秒！訪陳時中被剪輯成「愛心男女影片」

周玉蔻爆哭126秒！訪陳時中被剪輯成「愛心男女影片」

關鍵字：

2022九合一大選2022台北市長陳時中蔣萬安黃珊珊柯文哲

讀者迴響

熱門新聞

吵架賭氣離開娘家　女半路被6男性侵

女大生打點滴癱瘓　澎湖三總要賠1551萬

解封急診塞爆　醫：我錯了！現在就開始還債了

周玉蔻爆哭126秒！訪陳時中被剪輯成「愛心男女影片」

北漂夫妻罹肝癌　醫師：燉排骨加它像在服毒

快訊／台南民宅凌晨大火　1女驚逃

萬里沙灘戲水兄弟雙亡　弟遺體凌晨尋獲

好市多上架新玩具！網笑：想換電視可以買

每鍋貴20元！三媽臭臭鍋宣布「全台漲價」

快訊／南宮珉穩交7年演員女友！宣布結婚

傳棄單賠2.5億　廣達3點聲明揭真相

帶學妹去「神秘的地方」趁機性侵！馬偕醫GG了

浴室矽利康發霉！網曝神招

「7個甜炸舉動」中一半↑是真愛！他會摟你睡嗎

尪硬要她穿S號內衣　鍾欣怡C奶塞不下「肉肉炸出」

更多

最夯影音

更多
網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　婚禮合照掀熱議：一家人都好酷

網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　婚禮合照掀熱議：一家人都好酷
孫德榮開炮「網紅亂象」吸粉創業　嗆：粉絲追你變一堆負債怎麼辦！

孫德榮開炮「網紅亂象」吸粉創業　嗆：粉絲追你變一堆負債怎麼辦！

視訊看診遇地震病人不見了　醫師抬頭愣住：我要逃嗎？

視訊看診遇地震病人不見了　醫師抬頭愣住：我要逃嗎？

周玉蔻被「正妹記者」惹怒　彎腰喊：這麼漂亮還不清楚

周玉蔻被「正妹記者」惹怒　彎腰喊：這麼漂亮還不清楚

尪睡一半夢到「在標槍」　突舉妻腳扔出...她傻眼

尪睡一半夢到「在標槍」　突舉妻腳扔出...她傻眼

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面