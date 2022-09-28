最辣國文老師：陳時中是黑化前的柯文哲　唯一不考慮人選曝光

記者黃翊婷／綜合報導

2個月後就是九合一大選，台北市長選情緊繃，有「最辣國文老師」之稱的網紅Q塔（Queenta）28日一早在臉書PO文分享自己的看法，直指民進黨台北市長參選人陳時中像是「黑化」前的台北市長柯文哲，她願意給一次機會，而無黨籍台北市長參選人黃珊珊則是她唯一不考慮的人選。

▲Q塔認為這是的選舉非常混亂。（圖／翻攝自臉書／Q塔 Queenta）

Q塔在臉書PO文中提到，這次的選舉非常混亂，很多掀人瘡疤、負面抹黑的事件，讓她看到都懶得發言了，畢竟她一向不喜歡「潑髒水」這種手段，或許過去抹黑這個手法對選舉是有效的，但如今網路資訊便捷，年輕人早就不吃這一套，所以「當有人要靠去攻擊對手的『學歷』、『論文』、『父親緋聞案』都是不被買單的」，這也是她認為周玉蔻、高虹安會置於風口浪尖上的原因。

▲台北市長選戰，陳時中、蔣萬安、黃珊珊選情拉鋸。（合成圖／ETtoday資料照）

Q塔也在文中分享對台北市長參選人們的看法，首先，她認為國民黨台北市長參選人蔣萬安是新秀，會讓人期待能否有一番作為，但可惜「國民黨的包袱、蔣姓」還是會成為他執政路上的限制，政治考量永遠在政策之前，「國民黨還沒重整到一個新的局面，所以蔣萬安上了也是可惜而已，這次的票我不會投給他，下一次就很難說了。」

接著，Q塔直言，陳時中在她心中算是毀譽參半，類似初期的柯文哲，有能力做事但略顯自大，但政治人物本來就不可能是完美的，柯也確實做過不少事情，只是後來越走越歪，「陳時中大概就是黑化前的柯文哲，滿值得給一次機會。」

「黃珊珊是我唯一不考慮的人選。」Q塔表示，原因很簡單，她覺得民眾黨是一個因仇恨而生的政黨，這次選舉會變得更加混亂，也是因為民眾黨的加入，彷彿變成有「兩個國民黨」在潑髒水，她希望民眾黨能變得更成熟一點，畢竟台北市長是很重要的職位，不可能交給一個不成熟的政黨，反而讓黃珊珊成為政治的棋子。

最後，Q塔分析，若選民想要幫民進黨輔選，就要鼓勵誓死不投民進黨的人都把票投給黃珊珊，進而瓜分藍營的票倉，「不然我覺得蔣萬安贏面很大，提供給大家參考！」

▼Q塔臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／Q塔 Queenta）