瞎扯老店「顧身體」倒2年！高市議員道歉　網傻眼：開在她競總旁

▲「顧身體」目前還在營業，只是縮小規模。以前店面就在陳若翠現在的服務處位址 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者賴文萱／高雄報導

超級大烏龍！國民黨高雄市長參選人柯志恩跟現任高雄市議員陳若翠昨天（27日）合體連線「吃播」，但陳若翠卻在直播中瞎扯高雄知名藥膳排骨老店「顧身體」已經收起來2年多了，讓網友傻眼，因為店家明明還在營業，且就開在她競選總部旁邊。對此，陳若翠今天認了是口誤，也已經聯絡上老闆致歉，強調未來會幫他們多消費、行銷。

▲顧身體目前還在營業，同時也是陳若翠服務處的鄰居。（圖／記者吳奕靖攝）

陳若翠昨天在開吃播時，提到高雄知名店家「顧身體」已經收起來2年多，這一段話被截放到網路，讓網友傻眼，因為「顧身體」明明就還在營業。民進黨高雄市議員候選人湯詠瑜批評，該店家就在陳的競選總部旁邊，人家明明好好的下午5點到凌晨1點營業中，甚至還可以外送點餐，陳卻為了政治攻擊說人家倒店，店家真的是欲哭無淚。

▲國民黨高雄市長參選人柯志恩吃播，陳若翠（左）一句「顧身體」2年前倒了，引發議論 。（圖／翻攝議員臉書）

對此，陳若翠今天接受《東森新媒體ETtoday》訪問時，認了是她一時口誤，也已經跟店家聯絡致歉，她說，店家本來的店址已經關門，但他們仍努力想保留好味道，希望店家可以重振，趕快把老店過去的榮景找回來，未來也會幫「顧身體」多做消費、多點行銷去幫助店家。

陳若翠接著說，近來她們跟柯志恩合體開吃播，主要是希望去幫忙地方小吃，昨天也去吃了80多年的歷史且傳承4代的老店，原因就是希望能幫助地方小吃，因為現在的生意跟以前差很多了。她強調，她承認她口誤這一點，昨天網友留言時已經有馬上回應，希望網軍不要見獵心喜，扭曲她們想鼓勵店家的心意。

至於被問到會不會去「顧身體」光顧？陳若翠說，那家店在她服務處旁邊騎樓，旁邊就有兩個小桌子，隨時都可以去光顧消費。

▲顧身體老闆對於這件事，也只能無奈苦笑 。（圖／記者吳奕靖攝）

「顧身體」老闆昨夜受訪時，則無奈表示：「我是不知道，我剛聽人家說的，我們只是縮小而已，其實我們是無關緊要，沒要緊！因為嘴巴是長在別人身上，我們有沒有在做，大家知道就好，大家看就好」。而就在整起事件被轉貼到陳若翠臉書，陳若翠在臉書回覆更正：「顧身體原店面雖已關店，但好味道仍留存在若翠競選總部旁的攤位，歡迎大家來品嚐。」

「顧身體」是高雄知名的老字號宵夜，營業時間是從下午五點半開始，主要是販售藥膳排骨、豬腳麵線、麻油腰子等食補餐點，營業迄今已經有幾十年，目前由第二代來經營。