梅根黑歷史！婚前欺凌王室隨從　是威廉王子「借她肩膀」收拾鬧劇

▲王室作者出新書，梅根又被爆料婚前就曾「霸凌」一名女性隨從，而威廉王子則在後頭幫她收尾。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

被許多英國網友認為是「王室惡媳婦」的梅根又被爆出黑料。執筆超過25年的王室作家在新書中披露，梅根2018年與哈利結婚的前幾周就對王室隨從「態度苛刻」，數次當面痛斥一名女性侍從。令人訝異的是，事後威廉王子還替梅根收尾，親自去關心這名女侍從，成為寬慰她的強大王室肩膀，讓女侍從感動不已。

▲威廉王子夫婦前往溫莎城堡外觀看民眾哀悼女王的獻花。（圖／路透）

據英國《太陽報》報導，《泰晤士報》的王室記者兼傳記作家瓦倫泰•洛（Valentine Low）在新書《朝臣：王冠背後的暗藏權力》（暫譯）中披露了一起引人注目的事件。梅根2018年5月和哈利結婚前幾周曾參加一次會議，因為對某項計畫有所不滿，梅根當著王室幕僚團隊的面痛斥一名年輕的女性侍從。

瓦倫泰•洛透露，當時梅根對她喊叫道，「妳別想了，要是我真的可以找其他人來做這件事，我一定會找他們，而不是讓妳來做。」她挨罵後大受打擊，但據信威廉王子也聽到風聲，還親自找到這名女性侍從，成為她傾訴的對象。威廉王子更出言關心，說著「沒事吧」、「妳做得很好」等寬慰的話，令她淚流滿面。

▲梅根被前王室隨從爆料，她每10分鐘打一通電話來罵人。（圖／路透）

據說不久之後，梅根又對同一名女侍從進行謾罵，某天梅根和哈利王子在倫敦一家餐廳享用晚餐時，梅根在數小時內「每隔10分鐘」就打一次電話給她。根據書中女侍從的說法，「我不得不到外面來（接電話）被梅根和哈利大呼小叫。」梅根對她喊叫，「我不敢相信妳會這樣，妳讓我很失望，妳到底在想什麼？」隔天梅根的欺凌繼續上演，還持續了「好幾天」，讓她心生害怕。

▲哈利梅根夫婦與卡蜜拉出席英國女王國葬時表情相當凝重。（圖／路透）

這名現已離職的女侍從爆料，當時王室隨從們都「無法擺脫」梅根和哈利的怒火，他們沒有所謂界限或底線。無獨有偶地，哈利和梅根的前私人秘書科恩（Samantha Cohen）也傳出曾在2018年陪同這對夫婦前往澳洲的南太平洋之旅前後，遭受兩人吼叫辱罵。書中提到，科恩的一名友人表示，「她總是明確地說，自己像在為一對青少年男女工作，他們非常難應付，把她逼到極限，她那時很痛苦。」

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