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新書踢爆：梅根婚前對哈利下最後通牒　「不公開戀情就分手」

▲▼ 英國哈利與妻子梅根。（圖／CFP）

▲哈利相當寵愛妻子梅根。（圖／CFP，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

英國《泰晤士報》記者Valentine Low透過新書踢爆，梅根曾在婚前對哈利王子下最後通牒，若是不對外公開戀情展現兩人之間的感情有多認真，「我就和你分手」，嚇壞哈利。

太陽報報導，新書《Courtiers: the Hidden Power Behind the Crown》（朝臣：王冠背後隱藏的權力，暫譯）指出，哈利與梅根約會期間，面對大批記者試圖挖掘他的新女友的生活時，曾下定決心要把梅根保護到家。但據傳梅根當時卻對哈利說，「如果你不發出聲明，表明我是你的女朋友，那我就要和你分手」，而哈利則是感到驚慌。

▲▼ 英國哈利與妻子梅根。（圖／CFP）

Valentine Low指出，哈利當時向肯辛頓宮通訊秘書卡納夫（Jason Knauf）致電求助，請對方發表一份聲明，證明梅根是她的女友，公開兩人戀情，並譴責部分媒體報導涉及種族歧視。

這是Valentine Low對於梅根一系列爆料內容的其中之一。新書援引內部人士與前助手的說法指出，雖然梅根試著在2018年與哈利訪問澳洲期間努力塑造正面形象，但私底下卻完全不同。

書中指出，梅根很享受外界的關注，但無法理解王室露面走動、與無數民眾握手的意義，「據多名工作人員的說法，她至少有一次說『我真不敢相信，我這麼做居然拿不到錢』。」

▲▼ 英國哈利與妻子梅根。（圖／CFP）

哈利與梅根2017年11月27日宣布訂婚。但Valentine Low透露，在2017年春天，也就是哈利與梅根宣布訂婚的6個多月之前，梅根試圖讓王室工作人員知道她的到來，「她直接對哈利的一名顧問說，『我想我們都知道，我很快就會成為你其中一個老闆』。」

▲▼ 英國哈利與妻子梅根。（圖／CFP）

儘管關於梅根的傳聞不斷，但哈利對梅根始終格外寵愛。英媒OK雜誌先前報導，哈利在13歲生日前夕喪母，讓他深受打擊，甚至在成年後自爆曾以酗酒、濫用藥品來逃避童年創傷，直到他遇到梅根，才願意直視自己內心的陰影、接受治療。2017年女王還特別為她破例，允許還沒嫁進門的梅根公開出席王室活動。

而在英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）過世的悼念活動中，哈利不避諱地在公眾場合對梅根表現出溫柔體貼和保護，把手輕扶在梅根腰部，還幫她開車門，受到粉絲稱讚。

►哈利有多愛梅根？讓英國女王也妥協　同意「為她破例」
 ►哈利悼念場合意外洩恩愛　對梅根「1浪漫舉動」讓粉絲直呼：被迷倒

▲▼ 英國哈利與妻子梅根。（圖／CFP）

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