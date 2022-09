新書踢爆：梅根婚前對哈利下最後通牒　「不公開戀情就分手」

▲哈利相當寵愛妻子梅根。(圖/CFP,下同)

英國《泰晤士報》記者Valentine Low透過新書踢爆,梅根曾在婚前對哈利王子下最後通牒,若是不對外公開戀情展現兩人之間的感情有多認真,「我就和你分手」,嚇壞哈利。

太陽報報導,新書《Courtiers: the Hidden Power Behind the Crown》(朝臣:王冠背後隱藏的權力,暫譯)指出,哈利與梅根約會期間,面對大批記者試圖挖掘他的新女友的生活時,曾下定決心要把梅根保護到家。但據傳梅根當時卻對哈利說,「如果你不發出聲明,表明我是你的女朋友,那我就要和你分手」,而哈利則是感到驚慌。

Valentine Low指出,哈利當時向肯辛頓宮通訊秘書卡納夫(Jason Knauf)致電求助,請對方發表一份聲明,證明梅根是她的女友,公開兩人戀情,並譴責部分媒體報導涉及種族歧視。

這是Valentine Low對於梅根一系列爆料內容的其中之一。新書援引內部人士與前助手的說法指出,雖然梅根試著在2018年與哈利訪問澳洲期間努力塑造正面形象,但私底下卻完全不同。

書中指出,梅根很享受外界的關注,但無法理解王室露面走動、與無數民眾握手的意義,「據多名工作人員的說法,她至少有一次說『我真不敢相信,我這麼做居然拿不到錢』。」

哈利與梅根2017年11月27日宣布訂婚。但Valentine Low透露,在2017年春天,也就是哈利與梅根宣布訂婚的6個多月之前,梅根試圖讓王室工作人員知道她的到來,「她直接對哈利的一名顧問說,『我想我們都知道,我很快就會成為你其中一個老闆』。」

儘管關於梅根的傳聞不斷,但哈利對梅根始終格外寵愛。英媒OK雜誌先前報導,哈利在13歲生日前夕喪母,讓他深受打擊,甚至在成年後自爆曾以酗酒、濫用藥品來逃避童年創傷,直到他遇到梅根,才願意直視自己內心的陰影、接受治療。2017年女王還特別為她破例,允許還沒嫁進門的梅根公開出席王室活動。

而在英國女王伊莉莎白二世(Queen Elizabeth II)過世的悼念活動中,哈利不避諱地在公眾場合對梅根表現出溫柔體貼和保護,把手輕扶在梅根腰部,還幫她開車門,受到粉絲稱讚。

