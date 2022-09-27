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前瞻數位學習N0.1　台南「生生用平板」18所重點學校正式啟動

▲台南市啟動「班班有網路、生生用平板」計畫，黃偉哲市長特別於27日召開18所重點學校啟動記者會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市啟動「班班有網路、生生用平板」計畫，黃偉哲市長特別於27日召開18所重點學校啟動記者會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為積極推動教育部中小學數位學習精進方案，台南市於今年2月率先全國成立數位學習推動辦公室，111學年度開學後立即啟動「班班有網路、生生用平板」計畫，黃偉哲市長特別於27日召開18所重點學校啟動記者會。

黃偉哲市長先入化身為生物老師，講解病毒傳播的機制，透過遠距視訊讓金城國中及左鎮國中同學一起共學，同時他也宣示台南市平板全面到校，透過18所重點學校打頭陣，以「新興科技」、「元宇宙」與「悅趣化跨領域學習」三大主軸發展數位學習跨領域課程；教育局也將透過校際策略聯盟模式，預計至2025年逐步擴散至全市各校。

▲台南市啟動「班班有網路、生生用平板」計畫，黃偉哲市長特別於27日召開18所重點學校啟動記者會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，2022年是台南市教育豐收的一年，4年來的努力成果深獲好評，無論是遠見雜誌、黃昆輝教育基金會、天下雜誌幸福城市大調查，台南市的教育和文教力表現皆是六都第一、甚至全國第一。去年停課不停學期間，南市率先推出全球唯一的公版直播教學、今年領先全國成立數位學習辦公室，全力推動生生用平板、程式設計及機器人教育、自主學習、數位深耕、5G及前瞻數位科技等計畫，扎根學生的智慧科技力，南市數位教育的實力有目共睹。

▲台南市啟動「班班有網路、生生用平板」計畫，黃偉哲市長特別於27日召開18所重點學校啟動記者會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

教育局鄭新輝局長表示，教育局4年來全面推動「智慧科技力」，培養學生善用科技解決問題，111學年度開學後立即啟動「生生用平板」計畫，全市教師完成教育部指定的A1、A2數位學習工作坊，達成率已超過90％，為全國第一。此外，教育局率先整合科技與課程專家成立數位學習辦公室，同時也率先選拔18所重點學校，研發具特色的多元數位教學主題與課程模組，透過優質的教師團隊，運用校際聯盟、以校帶校的推廣模式，每年倍增重點發展學校，預計在四年內，可以讓臺南校校都是數位學習具特色的重點發展學校。

數位學習推動計畫辦公室高誌健主任表示，生生用平板計畫包括載具、網路、數位內容及平臺，將協助18所學校整合應用，同時建構元宇宙、新興科技與遊戲式學習三大主軸，推動虛實整合、沈浸式學習、科技自學力與跨域整合等4大模式，發展符應未來數位學習趨勢的課程。

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