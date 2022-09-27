小心荷包失血！　台南力推科技執法再增18處路口

▲台南市政府大力支持中央「廣設交通科技執法」政策，2022年更一口氣新增18處科技執法路口。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府大力支持中央「廣設交通科技執法」政策，於2020、2021年已建置啟用9套科技執法設備，執行至今，違規及交通事故月平均數，與建置前相比，均呈現下降趨勢，達近2成比率，有效防制車禍及改善交通秩序成效，今年更一口氣新增18處科技執法路口。

2022年台南市繼續努力，擴大建置交通科技執法設備，成功向中央爭取8處科技執法設備經費，亦自籌建置10處科技執法設備經費，合計18處，台南市今年新設置的科技執法設備，相較過去，執法項目應用更為多元、精準，除了在擇點上會根據大數據分析所得台南市易肇事路口，精準設置；在擇定執法項目上，更會視易肇事路口交通特性，同時結合動態及靜態違規取締，舉例來說，新化區中正路與中山路口，因鄰近新化老街，為保障行人用路安全與權利，規劃取締「車輛未禮讓行人」，此外，更考量老街路段常有車輛違規停車，以致迫使行人危險與車輛爭道併行，特於該路口更規劃取締車輛違規停車。

台南市市警局強調推廣交通科技執法，並不是為了開單而設置，而是為了市民朋友的交通安全，才會在容易發生事故、違規多的路口來規劃建置交通科技執法設備。呼籲各位用路人，良善的用路環境，需要你我共同來維護，遵守交通法令，不闖紅燈、不超速、開車禮讓行人、依標誌標線行駛，交通科技執法設備就不會找麻煩。