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社會 社會焦點 保障人權

騎士都噴飛！機車遭撞滑行數公尺「牢吸車頭」屹立不倒　網友看傻

記者林悅、莊智勝／台南報導

一名網友在「社會事新聞影音平台」PO出1段影片，一部計程車於27日凌晨沿中西區中華西路行駛時，一部機車突從外側車道切到內線並急煞，結果遭到計程車追撞，騎士瞬間噴飛撞破前擋風玻璃後倒地不起；離奇的是，機車遭撞後竟「牢牢吸住車頭」，向前推進數公尺仍屹立不搖，畫面曝光後引起網友熱議。

警方調查，27日凌晨0時36分許，在中西區中華西路與民權路發生一起交通事故，26歲的蔡姓男子駕駛計程車沿中華西路內側直行車道南向北行駛至事故路口時，與前方23歲李姓男子所機車發生碰撞，由於撞擊力道強大，李姓騎士當場向前噴飛，四肢、臉部多處受傷，幸無生命危險。

▲▼一部計程車於27日凌晨沿中西區中華西路行況駛時，追撞1部機車，機車騎士人撞破前車窗擋風玻璃後噴飛落地，並倒地不起。（圖／翻攝自社會事影音，下同）

▲機車遭撞後向前推進數公尺仍然不倒。（圖／翻攝自社會事影音）

行車紀錄器畫面拍下，在撞擊後，計程車擋風玻璃碎裂成蜘蛛網狀，但仍向前滑行了數公尺才停下；而離奇的是，機車遭撞後，竟像是磁鐵般牢牢吸住車頭，隨著計程車向前滑行，全程直挺挺、屹立不搖並未倒下，畫面曝光後引起網友討論，直呼「機車不錯，跪求廠牌，被撞了還不會倒」、「騎士都飛了，機車竟然沒有倒」、「直到結束機車仍屹立不倒！」

警方表示，事後李姓騎士已送往成大醫院診治，警方也派員到場勘察測繪，初步了解雙方均無飲酒情事，全案相關肇事責任尚待調查釐清中。

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