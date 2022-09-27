高虹安提告鏡週刊　不容違法侵犯個資　請停止惡質選舉抹黑手段

▲高虹安強調鏡週刊今報導涉及違反個資法，將再與律師進一步研究後採取行動。（圖／資料照，下同）



政治中心／綜合報導

針對高虹安提告鏡週刊報導之不實內容，高虹安表示，努力的人會有回報，剛畢業進入資策會的她，如同拼命三郎，無論過往的會內績效或得獎紀錄，都能證明這點。沒想到這些在鏡週刊筆下變得面目全非。她也針對事實面提出詳細說明，也強調鏡週刊今報導也同時涉及違反個資法，將再與律師進一步研究後採取行動。

而對於今日鏡週刊報導中的「個資外洩」問題，高虹安相信資策會一定是承受了非常大的壓力，才會去違法提供這些資料出來，高虹安說雖然坦蕩蕩經得起檢驗，但是鏡週刊這個行為完全是錯的！是違法的！侵害了個資法，她個人的權益！她完全沒有被知會也沒有同意被洩漏這些社會活動的個人資料。即便是以政府資訊公開法，法令也規定應書面告知取得當事人之同意！她完全沒有收到任何書面通知！所以違法的就是違法。

高虹安表示，再來是資料的揭露方式，特定媒體取得個資的管道，是透過立法院柯建銘轉交嗎？侵害她個資權益的特定媒體，是如何得到這些資料？難道是綠營是幕後黑手嗎？為什麼只給特定目的媒體獨家報導？獲取政治攻擊的利益？怎麼會這麼不公平？

高虹安希望這種因為選舉，身為執政黨甘冒知法犯法風險，只為打擊政敵不擇手段，可以盡快遏制，社會還是應該要有公平正義，她會和律師團研議如何捍衛我法律所保障的權益。

另外，律師柯志諄表示，個人資料保護法所保護個人資料的範圍，指自然人之姓名、出生年月日、國民身分證統一編號、護照號碼、特徵、指紋、婚姻、家庭、教育、職業、病歷、醫療、基因、性生活、健康檢查、犯罪前科、聯絡方式、財務情況、社會活動及其他得以直接或間接方式識別該個人之資料。今早鏡週刊報導中有關高虹安在資策會任職出差天數及細項，可歸屬「社會活動」，得以直接、間接識別個人的資料，未經本人同意，資料所有者不可以隨便使用，已有違反個資法疑慮。

民進黨團竟可以為選舉抹黑，打擊對手，赤裸裸假借公權力向資策會強索個人隱私資料，此惡例一開，無疑地製造綠色恐怖，將使全國研究單位數萬名研究人員人心惶惶，無法專注於工作，嚴重影響國家研究發展。尤其是柯總召竟為子弟兵候選人，毫不掩飾與迴避，公然把立法院民進黨團當做競選總部，公器私用，令人不齒。

而針對資策會工作期間唸書過程的事實，高虹安進一步說明，2008年，她進入資策會，擔任副工程師。2012年，欲赴美攻讀博士，研習智慧製造系統技術，因此向主管遞出辭呈。沒想到，高虹安獲主管慰留，主管表示這類前瞻技術正是台灣產業數位轉型所需，希望改為帶職派駐美國，並輔導台灣產業導入引進該項前瞻技術。既然是依公司要求派駐，當然是帶職前往，往返交通費也依會內規定由公司支付。

高虹安強調，鏡週刊指控高虹安利用資策會預算成就個人學位，完全是惡意栽贓抹黑。於資策會工作期間，每一項主管交辦任務，皆用心完成，輔導過的廠商申請科專計畫、轉型成功案例，都歷歷在目，每年工作考績名列前茅，亦曾獲得技術菁英獎、國家產業創新獎(由陳建仁副總統頒獎)等獎項，完全對得起資策會付給虹安的薪水。如果高虹安於工作期間因攻讀博士怠忽職守，怎可能獲得這麽多肯定？

她在美國派駐期間，不僅恪盡職守，持續於工作崗位上獲得資策會多項考績與獎項肯定，亦努力於博士學業做研究。高虹安白天上課，晚上工作到深夜，不僅要確保學業進度，更要維持有績效的工作表現。高虹安和無數勤奮認真的基層工程師一樣，通宵達旦日以繼夜，只求無愧於自己的職位。這些於今日記者會中出示的資策會105年8月推薦函文中，明確寫道「高虹安赴美期間仍克盡職守」「在本會發展之職涯，其認真敬業與培育部屬，積極為台灣資通訊及製造產業戮力奉獻、堅守崗位」等字句，證明高虹安於國外出差期間，仍有優秀工作表現及產業創新成就。不論高虹安身在何地，她強調完全對得起資策會給出的每一分薪水。

至於博士攻讀之學費，完全是高虹安的個人支出，期間曾申請為期僅半年國際人才培育補助方案，額外獲得每月補貼，半年補助計畫結束後，亦按照合約規定留任半年。

高虹安表示，在資策會工作期間，會內鼓勵優秀團隊spin-off創業，她也和主管同仁參與會內創業輔導及競賽，獲得前三名獎項。虹安積極輔導鼓勵科智企業創立，這段過程於吳瑞北前執行長發表中都有提到。2016年，高虹安獲資策會推薦「國家產業創新獎」，推薦理由也明確記載，高虹安參與輔導本會衍生新創公司「科智企業」之成立。

當時高虹安和創業團隊之主管同仁，參與了APEC亞太創業挑戰賽獲獎，Intel全球挑戰賽First Prize等。高虹安從一開始就參與會內創業，這些都有獲獎紀錄。當時的新聞報導(身份為Co-founder)、照片和內外部資料可供佐證。令人不解的是，部分綠營側翼如溫朗東先生，明明未有成功創業經驗，質疑也完全不符商業邏輯，仍有媒體轉載其惡意無知的揣測，十分遺憾。

高虹安表示，她過去工作時期，從未想過要從政，只是一個基層員工，沒有任何特權。她對得起自己的職務，對得起主管的賞識栽培，對得起公司的交辦任務。高虹安的工作績效和得獎紀錄，都是她人生榮耀的一部分，虹安完全不能接受這些努力被任意抹黑。

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